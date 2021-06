L’estate deve ancora entrare nel vivo ma, a giudicare dall'”anteprima” che ne danno le vip, possiamo già essere certi che sarà bollente. Sui social le bellissime hanno già dato il via alla stagione dei bikini con le idee molto chiare sullo stile da seguire. Di certo non temono di osare troppo per quanto riguarda fantasie e colori, tra animalier e arcobaleni fluorescenti, ma soprattutto non hanno paura di mostrare le curve. E infatti i modelli favoriti sono o super colorati o ridottissimi, ma preferibilmente entrambe le cose insieme.

Fantasie ruggenti e colori shock

La regola numero uno è: farsi notare. E allora via libera alle fantasie vistose e ai colori forti. Chiara Ferragni sceglie un bikini Calzedonia arcobaleno, dai colori fluo come trend di stagione comanda, molto simile a quello scelto da Elisabetta Canalis. Georgina Rodriguez preferisce invece lo zebrato: nascosto da un velo per il top del costume Effek, a vista sullo slip minuscolo. Tinta unita per Valentina Vignali con un bell’arancione squillante perfetto per esaltare l’abbronzatura.

Bikini minuscoli e sgambati

Chi non osa con le fantasie, trova lo stesso il modo di non passare inosservata. Anche con il più classico dei neri c’è il modo di farsi guardare. Lo sa bene Cecilia Rodriguez, super sexy con un bikini Me Fui che più sgambato non si può. Lo stesso vale per Dayane Mello, che non ha paura di tirare su l’elastico degli slip per enfatizzare le sue gambe chilometriche. Costumino stringatissimo anche per Lorella Boccia, che mostra il suo pancione con orgoglio.

Questione di incroci

Ma il vero protagonista dell’estate in spiaggia sarà il bikini lace-up, come preannunciano le vip sui social. Il laccio del top si fa extra lungo, per permettere sexy intrecci sull’addome. Maestra in questo senso è Taylor Mega con il beachwear coordinato della sua linea, Mega Swim. La fantasia tigrata esalta la sua femminilità e sottolinea gli addominali scolpiti. Soleil Sorgè sceglie invece un costume a triangolo, a renderlo provocante ci pensa lei giocando con i laccetti.

Anche Francesca Verdini si è lasciata trasportare dalla voglia di osare, e sui social ha postato un inedito scatto in bikini. Cercalo nella gallery…

