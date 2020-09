MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non c’è niente di più bello di una donna che si piace. Che è consapevole del proprio sex-appeal e ne sa far uso. Queste star, non vengono scalfite nella loro bellezza nemmeno coi bigodini. Per esempio? Alba Parietti a Venezia 77. L’istrionica attrice, conduttrice e opinionista ha documentato la sua parentesi in Laguna senza tralasciare nulla. Il “dietro le quinte” è persino più interessante del red carpet stesso.

Tutto inizia in treno, nell’ansia di non riuscire a prepararsi in tempo. Su Instagram Alba Parietti racconta del viaggio, mentre è intenta a truccarsi.

L’Alba nazionale si sposta sola, non come le starlette di oggi che hanno al seguito almeno un agente, un truccatore, un parrucchiere e uno stylist. “Non ho truccatore, non ho sponsor, non ho parrucchiere… mi porto il mio grosso trolley… ho il vestito appeso in treno. Potrei scendere dal treno così, con i bigodini!“. Detto, fatto: eccola in motoscafo con i bigodini sulla testa.

Poi nel video successivo Alba Parietti è pronta. “Un misto tra Sharon Stone, Marilyn Monroe e Giulia De Lellis!“, si autodefinisce. “Alla fine ce la faccio sempre!“, commenta soddisfatta. L’energia e la sensualità di questa donna è incredibile. Non è nel fisico, ma nella testa e nello sguardo. Fasciata in un abito bianco Giò Guerreri, scalza per le calli veneziane, la Parietti si dirige con le scarpe in mano verso piazza San Marco. “Venezia e Sanremo sono le due occasioni in cui non voglio mancare!“.

Il red carpet è quello de “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante. Alba Parietti apre lo spacco centrale e inizia lo show. Sguardo fiero, braccia sollevate in segno di vittoria, le lunghe gambe svelte e nervose sul tappeto rosso. La stoffa del vestito asseconda i movimenti… I flash sono tutti per lei.

