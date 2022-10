Anna Falchi, nude look sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Anna Falchi fa palpitare il cuore degli italiani da un ventennio e più. Modella, attrice e conduttrice, la statuaria bellezza bionda è un sex symbol degli anni Novanta. Ora che siamo nel 2022 la sua sensualità non accenna a scemare. Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ha ammaliato tutti i presenti con un outfit decisamente rivelatore.

Audaci trasparenze

Il sorriso di Anna Falchi è contagioso e lei l’ha sfoderato in tutto il suo splendore sulla tappeto rosso. A cinquant’anni la star italo-finlandese è più bella che mai. Saluti per i fotografi, pose di rito e una luce che conquista. Per la serata l’attrice ha optato per il total black, con un outfit che lasciava poco all’immaginazione. La Falchi ha calcato la passerella con audacia, sfoggiando un abito nero di Gattinoni dalla seta impalpabile. Così impalpabile che ha regalato un siparietto hot ai presenti. La seta del top a maniche lunghe è iper-trasparente e, sotto i flash dei fotografi, si è trasformato in un nude look da capogiro. Il seno perfetto è tutto in vista: incidente o intenzionale? Non lo sapremo ma, di certo Anna è tra le più sexy viste finora in questa edizione della Festa del Cinema di Roma (in quanto a seduzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia se ne sono viste delle belle).

Tutta luccicante

Una serie di accessori luccicanti completavano l’outfit malizioso di Anna Falchi. In mano la conduttrice teneva un clutch glitter sui toni del bronzo mentre ai piedi calzava delle décolleté dégradé dall’effetto brillante. Non mancavano i gioielli, tra cui un vistoso anello rotondo con pavé di diamanti e dei lunghi pendenti con una miriade di pietre a forma di cuore. Degli orecchini molto romantici, che si sposano perfettamente con la vita della Falchi in questo momento: Anna infatti è innamoratissima.

L’amore sul tappeto rosso

E’ un amore fresco quello di Anna Falchi e Walter Rodinò. I due si frequentano da pochi mesi e, dopo una serie di paparazzate, hanno scelto la Festa del Cinema di Roma per il loro debutto ufficiale di coppia. Sguardi complici, toccatine, affiatamento: che intesa tra Walter e Anna! Dopo aver chiuso una lunga storia d’amore con Andrea Ruggieri, la Falchi ha ritrovato il sorriso con Rodinò. La loro è stata un’estate all’insegna della passione e lo stesso fuoco si è visto sul red carpet romano. Sbirciali nella gallery… trovi anche le trasparenze di Anna.

