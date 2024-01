Giorgia Soleri festeggia il compleanno col vestito preso al sexy shop

Shine bright like a diamond era. “Brilla come un diamante”: è questo il tema scelto da Giorgia Soleri per festeggiare il suo 28esimo compleanno. L’influencer si è ispirata alla famosa canzone di Rihanna per organizzare un party super luccicante. In un locale romano, circondata dagli amici più cari, la Soleri non si è trattenuta in quanto a divertimento. Per l’occasione ha sfoggiato due outfit super sexy.

Tutta cristalli

Ombretto argento sugli occhi, lucidalabbra rosa, illuminante sulle guance: il make-up di Giorgia Soleri per il suo party di compleanno è, ovviamente, a tema. La 28enne ha raccolto i capelli in uno chignon mentre la lunga frangia le incornicia il viso. Gli scatti social della festa lasciano intendere quanto lei e i suoi ospiti si siano divertiti. In quanto regina della serata, Giorgia ha deciso di indossare due outfit. Il primo è un vestito a collo alto effetto sheer con applicazioni di cristalli e piume. Bianco e nero, ricorda gli anni Trenta e rende la Soleri una diva d’altri tempi. L’influencer posa languidamente sul divano o ride con il drink in mano.

Il secondo look è super sexy

A serata inoltrata Giorgia Soleri ha tolto l’abito tutto cristalli a favore di un secondo vestito: l’effetto è hot. “Questo outfit meritava un posto nel feed” scrive lei su Instagram, nel pubblicare una miriade di scatti dove indossa un long dress in tulle nero con ricami floreali. In effetti le foto si fanno guardare. Il modello, con uno spacco laterale profondissimo, è completamente trasparente. Per coprire il seno, Giorgia ha usato dei copricapezzoli glitterati a forma di X. Sono molti i follower a chiederle dove abbia acquistato questo capo super bollente, firmato Noir Handmade (99 euro). Nelle storie lei svela di averlo preso tempo fa nel suo sexy shop milanese preferito e invita tutti a visitare lo store.

Le critiche social

Come sempre accade con scatti tanto maliziosi, le critiche social per l’abito trasparente di Giorgia Soleri sono arrivate a stretto giro. Solita esibizionista – A me darebbe fastidio un’amica così sempre mezza nuda – Senza polemica ma lo trovo un po’ esagerato ostentare così – Ecco questa chiamasi volgarità e ne va pure fiera – E anche oggi il patriarcato lo combattiamo domani, scrivono gli utenti. C’è però chi apprezza: io prendo spunto da te e ti dico che vorrei questo vestito – queen – le donne ti criticano perché vorrebbero avere le tue forme. Non manca il commento sul tema della salute. Giorgia non ha mai fatto mistero della sua battaglia contro la vulvodinia, affermando spesso di essere obbligata a usare solo intimo bianco. Al party però sfoggiava culotte nere. A chi chiede spiegazioni in merito, afferma di essere in remissione dai sintomi.

Nuovo amore per Giorgia Soleri?

Lo scorso anno la fine della storia tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri ha fatto il giro del web: se ne è parlato per settimane, tra comunicati stampa e battibecchi social. Adesso c’è chi vocifera che Giorgia abbia trovato di nuovo l’amore. Tra gli scatti del party, è impossibile non notare quello dove l’influencer è a cavalcioni su un ragazzo, seduto sul divano. L’immagine è davvero provocante. Lei lo tagga: si tratta di Stefano Monti. Il ragazzo lavora alla produzione di un podcast, a cui Giorgia ha preso parte. Solo business? La foto lascerebbe intendere altro: scopri nella gallery tutti i dettagli della festa di compleanno.

