Al suo arrivo in Laguna l'attrice, splendida in Armani, è stata protagonista di un incidente fashion

Si accendono le luci sulla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Red carpet ridotti e niente pubblico per questa edizione 2020, la prima ai tempi del Covid. La pandemia non ferma però la curiosità intorno alla manifestazione. Nonostante tutto sono diversi i volti noti che si alterneranno in Laguna, da Tilda Swinton fino a Monica Bellucci. E’ già in città anche la madrina di quest’anno, Anna Foglietta.

Chiamata a presentare le cerimonie di apertura e di chiusura, l’attrice italiana è stata protagonista di un arrivo in grande stile al Lido, con tanto di incidente fashion fuori programma. Con il suo famoso caschetto spettinato e un sorriso abbagliante, Anna Foglietta è sbarcata a Venezia con un completo avorio di Giorgio Armani. Sotto alla giacca doppiopetto la Foglietta non indossava nulla e, complici una serie di saluti sbracciati ai presenti, un seno è sgusciato completamente fuori. I fotografi ovviamente non hanno perso tempo e hanno scattato all’impazzata, immortalando il décolleté delicato della star.

Per evitare il formarsi di assembramenti, quest’anno Anna Foglietta ha dovuto rinunciare al classico rituale portafortuna del festival, il piccolo bagno nelle acque cittadine. Anna ha invece presenziato al photocall della serata pre-inaugarale, elegantissima e rigorosa in uno smoking gessato nero di Emporio Armani. In questa occasione però ha deciso di mettere anche la camicia.

