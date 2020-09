Battiti Live, lustrini e fantasia per la puntata finale

Cala il sipario su Radionorba Vodafone Battiti Live, l’appuntamento canoro dell’estate televisiva. La quinta e ultima puntata, andata in onda su Italia 1, ha visto sfilare sul palco del Castello Aragonese di Otranto i protagonisti delle classifiche musicali italiane. In scena tutti i cantanti che hanno conquistato il pubblico in questo 2020, vestiti per l’occasione. Ma partiamo dalla padrona di casa, Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, affiancata da Alan Palmieri, ha scelto per il gran finale un abito dal forte impatto, con una gonna in tulle corta davanti e lunga dietro. Lo stretto bustino ricoperto di strass faceva brillare ancora di più una già splendida Elisabetta.

Luccichii anche per Baby K che con la sua “Non mi basta più” è tutta un cristallo nei leggings e nella maglia di Transfermania International. Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini ballano sulle note di “La Isla” con gli outfit fantasiosi di Dolce&Gabbana: mood jungle per Giusy, delicati fiori per Elettra. Elodie resta fedele a Versace e ripropone lo stesso look barocco composto da micro top e gonna plissettata indossato per la terza puntata di Battiti Live.

Non molla la sua felpa Dior nemmeno Fedez, che la sfoggia mentre intona “Bimbi per strada”. Per restare in tema maschile, Random punta tutto sul logo e conquista con la sua camicia, fresca ma appropriata, di Dolce&Gabbana. Guarda nella gallery i look della finale di Battiti Live.

