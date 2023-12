Ilary Blasi è chic (e firmata) sulla neve con Bastian Muller

Weekend in montagna a Saint Moritz per la conduttrice e il fidanzato, tra piste da sci e relax in sauna

Il ponte dell’Immacolata coincide con l’apertura degli impianti sciistici. Le star amanti della montagna si sono riversate nelle località più rinomate. Ilary Blasi si è concessa un weekend a Saint Moritz insieme al fidanzato, Bastian Muller. Sulle piste o a spasso nel paesino innevato, i suoi look catturano gli sguardi.

Il diamante al dito

Esattamente un anno fa Ilary Blasi aveva trascorso i giorni dell’Immacolata a Saint Moritz. Sembrava una vacanza al femminile quella della conduttrice, che aveva postato molti scatti insieme all’amica Michelle Hunziker. In realtà, si è scoperto dopo, con lei c’era anche Bastian Muller. I due erano fidanzati da poco e Ilary era alle prese con il polverone legato alla separazione da Francesco Totti. Dodici mesi dopo le acque del divorzio non si sono ancora calmate ma adesso la Blasi e Muller non si nascondono più. In un recente viaggio a Londra con il compagno e la figlia Isabel Totti, la star romana ha postato anche una serie di foto con focus sulla mano: al dito indice spiccava un anello con un gigantesco diamante centrale. Che i due stiano già pensando all’altare?

Sulle piste con Bastian

La love story tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede dunque a gonfie vele. Thailandia, Brasile, Londra: i due amano viaggiare insieme e condividere con i follower attimi privati. Adesso è tempo di inforcare gli sci. A causa dei guanti l’anello a Saint Moritz non si è visto al dito della Blasi: del resto, per una vacanza in montagna c’è da privilegiare la comodità. Ilary ha optato per outfit casual ma di lusso, lei è una grandissima appassionata di moda. Pantaloni bianchi oversize con tasconi e giacca teddy sui toni del beige firmata Emporio Armani (809 euro): la presentatrice nella neve candida è una visione. I capelli sono sciolti e lo sguardo è celato da un paio di occhiali Celine (420 euro) super cool.

Il look per la sera

Dopo una giornata nella neve, nella magica cornice di Saint Moritz, Ilary Blasi si è concessa una paura relax nella spa nell’hotel dove risiede. Lo scatto delle gambe nude nella sauna fa palpitare i cuori dei follower. Per la sera invece Ilary ha sfoggiato un outfit bicolore molto chic. I pantaloni neri sono abbinati a una maglia in tonalità, con una maliziosa apertura a triangolo che svela l’ombelico. La maxi pelliccia sintetica marrone la tiene al caldo. Spiccano gli accessori, firmati Chanel. La collana con le doppie CC e la mini bag beige sono da vera fashionista.

C’è anche Chanel

Quello di Ilary Blasi e Bastian Muller nella rinomata località svizzera è una fuga romantica con… ospite. Con loro c’è infatti anche Chanel Totti, secondogenita di Ilary e di Francesco Totti. La 17enne ha postato molte foto nella neve, geolocalizzandosi a Saint Moritz. Cappotto nero, dolcevita in nuance, tuta fuzzy beige: come la mamma, anche la giovane influencer ha un look perfetto per una fuga al freddo. Gli accessori non possono che essere Chanel. Borsa Coco Handle e sneakers bicolori della maison francese competano il look. Guarda nella gallery le immagini del weekend in montagna.

