I costumi più sexy dell’estate sono quelli di Rita Ora

Complice una primavera britannica insolitamente calda, Rita Ora aveva passato buona parte della quarantena nella sua casa londinese in costume e lingerie. Non stupisce dunque che la cantante abbia trascorso anche la sua calda estate sempre e comunque svestita.

“Non vedo l’ora di mostrarvi quello che ho preparato per voi”, scrive Rita Ora su Instagram mentre si mostra, splendida in un bikini oro di Oseree, su uno scoglio in Grecia. La popstar ha trascorso diverse settimane insieme agli amici e alla famiglia in una villa da sogno a Corfù, dove con tutta probabilità si è concentrata su nuovi progetti lavorativi. La proprietà in affitto da 19mila euro a notte vanta una piscina a strapiombo sul mare, un giardino immenso e, attraccato poco lontano, uno yacht privato per navigare nelle acque azzurre.

Di sicuro a Rita Ora non sono mancati gli spunti d’ispirazione in questo lussuoso paradiso greco, mentre i follower si sono goduti appieno i suoi scatti provocanti. Sono tante le pose sexy in cui la star si è fatta immortalare così come sono moltissimi i bikini che ha messo in valigia. Vincono le fantasie, dall’animalier di Reina Olga ai fiori di Leslie Amon.

Già a luglio Rita Ora aveva trascorso qualche giorno con i piedi nel mare, a Ibiza però e con un compagno di viaggio speciale, il nuovo fidanzato Romain Gavras. Lì aveva preferito il monocolore, come il due pezzi di Hunza G. A fine agosto invece, a Capri per un evento benefico, ha optato per un elegante costume intero. Al di là dei modelli, la sua sensualità è sempre inalterata. Sbirciala nella gallery.

Related Posts