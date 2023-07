Annalisa, sposa in minigonna: i dettagli del look nuziale

Quando si parla di vip, c’è chi ama mostrare e chi preferisce nascondere. Alcune star sono estremamente mediatiche e coinvolgono i fan su tutti gli aspetti della propria vita, altre sono invece molto schive e rilasciano dettagli privati con il contagocce. Questa differenza si applica anche per il matrimonio: nel caso dei famosi più attenti alla privacy, la curiosità intorno alle loro nozze è sempre alle stelle. E’ successo così per Annalisa, notoriamente molto riservata. Nei giorni scorsi la cantante ha detto sì a Francesco Muglia, in due cerimonie segretissime. Dopo i festeggiamenti, è stata proprio lei a svelare il suo abito da sposa.

Due matrimoni (blindatissimi)

Fin dai tempi della partecipazione ad Amici, Annalisa ha sempre avuto a cuore la sua privacy. Nulla si sa della love story con Francesco Muglia, 43enne vice presidente marketing di Costa Crociere. La stampa ha appreso delle sue nozze grazie alle partecipazioni, pubblicate in comune, ma nessuno si aspettava una doppia cerimonia. L’evento era fissato per il 1 luglio a Tellaro, borgo di Lerici, in Liguria, ma gli sposi hanno spiazzato tutti, unendosi in matrimonio il 29 giugno ad Assisi, con rito religioso, davanti a pochissimi invitati. Due giorni dopo a Tellaro però si è svolta per davvero una seconda funzione, seguita da un party pieno di vip (si vocifera ci fossero anche Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Amoroso). Dell’happening non si è visto niente, gli sposi hanno chiesto infatti agli invitati di non divulgare immagini e informazioni.

Una sposa anticonformista

L’unica cosa che abbiamo potuto vedere, almeno fino ad ora, delle nozze di Annalisa con Francesco Muglia è l’abito della sposa. O almeno, uno dei vestiti. Non è dato sapere quanti ne abbia indossati nelle due cerimonie ma, quello che lei stessa ha pubblicato, cattura senza dubbio l’attenzione. Anticonformista e accattivante, la cantante ama giocare (e provocare) con i suoi look. L’abito da sposa non è da meno. Firmato Dolce&Gabbana, si distingue per essere cortissimo. Il minidress in pizzo, a maniche lunghe e con il collo alto, è impreziosito da applicazioni di cristallo sul punto vita. L’outfit è completato da un paio di altissime décolleté in raso bianco. Una scelta audace, in linea con il beauty look: i lunghi capelli rossi sono acconciati in una coda spettinata, che lei agita nei due scatti social. A spiccare sono anche le unghie, laccate di scuro, per un effetto dark.

Il sodalizio con Dolce Gabbana

La stretta collaborazione tra Annalisa e Dolce&Gabbana procede a meraviglia già da qualche mese. La cantante ha indossato le creazioni del brand in varie occasioni ufficiali. Nelle sue due hit estive, Disco Paradise e Mon Amour, la popstar sfoggia i capi maliziosi della collezione ideata da Kim Kardashian per il brand. Anche sul palco Annalisa si è affidata alle proposte di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A Radio Norba Cornetto Battiti Live, tradizionale appuntamento musicale di Italia 1, che andrà in onda a partire dal 4 luglio, la cantante opta per top in denim patchwork, shorts, camicie bianche e cuissard provocanti. Insomma, il sodalizio va a gonfie vele, tanto che lei ha deciso di indossare una creazione della maison anche per il suo matrimonio. “Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent, ero bellissima” cantava Annalisa in una sua famosissima hit del 2022. Questa volta lo sposo l’ha aspettato in Dolce&Gabbana e non si può dire che non fosse splendida. Guarda le immagini nuziali nella gallery.

