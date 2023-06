I tre abiti da sposa di Chiara Nasti e il look degli invitati vip

E’ stato un matrimonio spettacolare, quello di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Il 20 giugno, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma l’influencer e il calciatore si sono giurati amore eterno. In sottofondo alle loro promesse, in chiesa, il pianto del piccolo Thiago, il figlio della coppia nato otto mesi fa. Tra i tanti invitati, anche volti noti del mondo dello sport. Non poteva mancare poi Angela Nasti, sorella della sposa ed ex tronista a Uomini e Donne. Un solo abito da sposa non poteva bastare alla Nasti, e infatti…

Il primo abito da sposa di Chiara Nasti

Una nuvola di tulle e pizzo: il primo abito da sposa di Chiara Nasti è una creazione Monique Lhuillier all’insegna della tradizione. L’abito bianco classico è accessoriato con velo lungo, appoggiato su un’acconciatura raccolta. Ai piedi della sposa, sandali bianchi in seta Aquazzura.

Si tratta di un abito trasformista: la lingerie a vista sotto al corpetto di pizzo è in realtà il bustino del vestito nella versione più scollata, che ha consentito alla Nasti di mostrare le spalle appena arrivata all’esclusivo ristorante scelto come location, Villa Miani.

Chiara Nasti sposa sexy e trasformista

La sposa ha ovviamente cambiato abito non una bensì altre due volte. Dapprima un vestito a sirena della maison Berta, in pizzo con il punto vita enfatizzato da un lezioso fiocchetto e dettagli in trasparenza. Questo look accessoriato con guanti bianchi prevedeva un’acconciatura sciolta vaporosa, decorata con un dettaglio floreale.

Per il taglio della torta e il lancio del bouquet Chiara Nasti ha mostrato l’ultimo vestito bianco: un minidress Alessandro Angelozzi realizzato in esclusiva con Celebrity Sposa, che ha seguito Chiara in tutto il suo percorso nuziale. Corpetto con stecche e gonna-pareo drappeggiata: era l’outfit più sexy.

I look delle invitate

Se, com’è consuetudine, tutta l’attenzione era sulla sposa, anche le ospiti hanno trovato il modo di farsi guardare. Sono molte le vip invitate e nessuna si è risparmiata in quando a sensualità (e a look firmati). Partiamo dalla mamma dello sposo, Chiara Morri. Scelta inconsueta ma azzeccatissima per lei, frizzante in un completo pantaloni fantasia di Rick Owens che mostrava la pancia. Angela Nasti, sorella della sposa, si è presa la scena con un lungo abito rosa di pizzo firmato Dimitrus Dalia, abbinato a una borsa Mini Kelly di Hermès. Stessa it-bag anche per Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. Per il matrimonio dell’amica, con cui più volte è stata pizzicata a fare shopping di lusso, l’influencer ha optato per un vestito sottoveste azzurro di Nushin, dallo spacco profondissimo. E poi c’è il cagnolino Twenty Zaccagni Nasti, della cui mise avevevamo già avuto un assaggio. Il cucciolo è elegantissimo con camicia e papillon. Guarda nella gallery tutti gli outfit nuziali del sì di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti.

