Quattro matrimoni e un… battesimo: ecco i look delle cerimonie vip

Giugno: per le vip è in corso la stagione delle cerimonie ed è tutto uno sfoggiare vestiti eleganti. Solo nell’ultima settimana, quattro spose hanno stupito ospiti e follower con i loro abiti da sposa: sono Alena Seredova, che ha proposto ben 4 cambi, Giorgia Migliorati (che ha detto sì all’ex gieffino Enock Barwuah), Virginia Mihajlovic e Chiara Nasti. Bianca Atzei invece ha battezzato il figlio Noa, proponendo un outfit sexy ed elegante dal colore inusuale.

I quattro abiti da sposa di Alena Seredova

Alena Seredova ha detto sì ad Alessandro Nasi dopo 8 anni d’amore. Il matrimonio ha avuto luogo a Noto, con rito civile davanti a un centinaio di ospiti. Alla firma in comune la sposa ha indossato un tubino bianco con spacco, scollatura ampia e maniche a sbuffo e delicati fiori ricamati. Per la cerimonia in una tenuta in campagna era bucolica con un abito lungo e leggiadro Monique Lhuillier dalla fantasia floreale sui toni del rosa (coordinato con quello della figlia Vivienne).

Terzo cambio look per il taglio della torta: un vestito Elie Saab, lungo fino ai piedi e stile impero per enfatizzare il décolleté, in paillette total white e con manica alare. Per il gran finale a ritmo di musica la Seredova ha optato per un minidress candido a manica corta e gonna di piume, reso prezioso da un chocker di pietre luccicanti.

Lo sposo Alessandro Nasi era elegantissimo in Alessandro Martorana.

Romantica Giorgia Migliorati

Per il matrimonio con l’ex gieffino Enock Barwah (fratello di Mario Balotelli), Giorgia Migliorati ha scelto la chiave del romanticismo. Carlo Pignatelli per entrambi gli sposi: due outfit a testa. L’abito da sposa di Giorgia indossato alla cerimonia era caratterizzato dalla scollatura asimmetrica, da uno spacco vertiginoso e da tante rouches delicate sulla gonna ampia. Quello per il party, invece, aveva un bustino con stecche, qualche sobria trasparenza e sottilissimi fiori ricamati. Enock ha alternato una completo con giacca damascata ad un audace outfit fucsia.

La sensualità di Virginia Mihajlovic

Virginia Mihajlovic ha puntato sulla sensualità per entrambi gli abiti da sposa sfoggiati al matrimonio con Alessandro Vogliacco. Quello Galia Lahav indossato per la cerimonia in chiesa enfatizzava le sue forme perfette con la linea a sirena. Qualche trasparenza all’altezza del busto dava un tocco intrigante mentre i pizzi e i fiori ricamati contribuivano a creare un’atmosfera romantica ed elegante. Ad arricchire il tutto, le maniche staccate dello stesso pizzo del vestito e il lunghissimo velo. Per il party la figlia di Sinisa Mihajlovic ha cambiato look, proponendo un longdress Amen con scollo all’americana e spacco a scoprire la coscia.

Chiara Nasti, sexy e trasformista

I look di Chiara Nasti per il matrimonio con Mattia Zaccagni sono stati un crescendo di sensualità. La sposa ha raggiunto la chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma con un abito in stile principessa Monique Lhuillier con bustino in pizzo e gonna ampia in tulle. Durante la funzione religiosa, ha coperto le spalle con un bolero ricamato a manica lunga e collo alto. Per il party ha cambiato totalmente genere, optando per un modello a sirena Berta, con un intrigante gioco vedo non vedo sul ventre. Ma l’exploit arriva con la torta, quando sfoggia un mindress Alessandro Angelozzi cortissimo e con bustier trasparente. Del resto, che ci fossero follie in programma l’influencer l’aveva preannunciato…

Bianca Atzei in marrone al battesimo di Noa

Bianca Atzei ha scelto un colore non banale per il look sfoggiato al battesimo del figlio Noa. Per la cerimonia sul Lago Maggiore sia lei che Stefano Corti hanno erano abbigliati in marrone. La cantante era bellissima con un abito lungo MVP Wardrobe che sottolineava il suo fisico minuto, con scollo all’americana, spacco e scollatura sul retro che lasciava totalmente nuda la schiena. A completare l’outfit, scintillanti sling back Le Silla. Sui social si è mostrata felice ed emozionata con il suo piccolo tra le braccia, con un simpatico body da marinaretto con il nome ricamato.

