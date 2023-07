Charlotte Casiraghi, una reale in canottiera: il trend che fa discutere

Giorni di impegni ufficiali per i reali di Monaco: il principe Alberto, la principessa Carolina e Charlotte Casiraghi hanno trascorso il weekend tra i cavalli. Nel principato la tradizione equestre è molto sentita e la royal family è sempre in prima fila per gli appuntamenti dedicati a questo sport. Cavallerizza appassionata, Charlotte non poteva mancare: due look per lei… con qualche critica.

La canotta nera

Il primo evento a cui ha presenziato Charlotte Casiraghi è il Longines Global Champions Tour of Monaco. Qui la reale ha assito alle gare insieme a mamma Carolina di Monaco, elegantissima in un tailleur pantalone bianco. E’ decisamente più casual il look di Charlotte: una lunga gonna a balze color pesca, con stampati fiori e il logo Chanel, era abbinata a una canottiera nera, che mostrava le braccia toniche. Un capo molto basic, che ha portato molti utenti del web a chiedersi se questo non fosse un outfit troppo “da spiaggia”. Ai piedi la Casiraghi calzava un paio di décolleté in vernice, che aveva già sfoggiato in passato. Sportività al braccio, con un Apple Watch dal cinturino in plastica.

Spalline sottile e maxi logo

Poche ore dopo Charlotte Casiraghi ha partecipato a un secondo evento equestre, in occasione dell’International Jumping of Monte-Carlo, osando ancora di più con il look. All’happening ha scelto sempre Chanel: del resto lei è ambassador per la casa di moda delle due C e l’anno scorso ha anche sfilato a cavallo per il brand, tra lo stupore generale degli ospiti allo show. Charlotte ha optato per un abito a stampa zebrata, con tante camelie, sparse su tutta la lunghezza. Balze e spacco generoso sulla gonna ma a far discutere è il top. Le spalline dell’abito sono infatti sottilissime e, sul busto, è applicata una fascia in paillettes bianche con un grosso logo centrale sui toni del viola.

Le critiche

Sul web gli utenti si sono divisi, come sempre accade in questi casi: lo stile dei reali fa sempre molto discutere. I commenti social all’abito-sottoveste di Charlotte Casiraghi non si sono fatti attendere sui social. Non tutte le cose costose sono belle e questo ne è un esempio – E’ un cartellone pubblicitario – Il responsabile Chanel che la veste la deve proprio odiare – Mi manca Karl. Tra tante critiche, c’è anche qualche apprezzamento. E’ bellissima con ogni look – Una dea – Outfit perfetto, scrivono i follower.

L’amore con Dimitri

I look possono piacere o meno, è però innegabile quanto Charlotte Casiraghi sia raggiante. Pelle perfetta, con una leggera abbronzatura, capelli morbidi e fluenti, lasciati sciolti, sorriso delicato, arricchito da un velo di rossetto. La reale di Monaco non ha bisogno di fronzoli e infatti il suo make-up è davvero ridotto al minimo. Merito, senza dubbio, dell’amore per i figli e per il marito, Dimitri Rassam. Quest’ultimo ha accompagnato la moglie agli eventi del weekend. I due sono apparsi innamoratissimi, con Charlotte che lo guardava con occhi sognanti. A ulteriore dimostrazione di quanto sia felice, la Casiraghi ha indossato in entrambe le occasioni anche un prezioso ciondolo con un grosso diamante a forma di cuore. Vive l’amour!

