Asia Argento alle Maldive con i figli, sbircia l’album dei ricordi

Una bella vacanza è l’ideale per prendere una pausa dalla vita quotidiana e ricaricare le pile dopo un periodo intenso e impegnativo. Lo pensa anche Asia Argento, che è volata alle Maldive per trascorrere qualche giorno con i figli Anna-Lou Castoldi e Nicola Civetta all’insegna del divertimento, dell’amore e del relax. Il bikini giocoso che ha portato con sé, ha le orecchie di un orsetto sul top.

Il richiamo dei tropici

Asia Argento è stata impegnata sul set del film The Dormant di Jérome Dassier. Il clima rigido di St. Moritz, dove erano ambientate le riprese, le ha fatto venire voglia di sole e mare e così, con il bikini in valigia, è partita alla volta dei tropici con i figli. Il settimanale Chi ha dedicato la copertina alla sua fuga al caldo con Anna-Lou Castoldi e Nicola Civetta, documentando gli attimi più belli.

Asia Argento in bikini tra muscoli e tatuaggi

Su Instagram Asia Argento ha pubblicato alcune foto da quell’angolo di paradiso. In bikini Moschino con l’iconico orsetto, l’attrice sfoggia un fisico tonico e perfettamente scolpito con i vistosi tatuaggi che le adornano la pelle. Insieme ai suoi ragazzi se la spassa, tra pose da dura e scherzi in acqua. Con il sole che le scalda la pelle e l’amore dei figli che le scalda il cuore, sorride spensierata ed è più bella che mai.

Asia Argento e Anna-Lou: tale madre, tale figlia

Con Anna-Lou Castoldi, la figlia 19enne che Asia Argento ha avuto da Morgan (all’anagrafe Marco Castoldi) la complicità è incredibile. Le somiglianze tra loro sono molte, e non solo sul lato fisico. Anna-Lou ha iniziato a seguire le orme della madre sul piano professionale e ha già debuttato come attrice (l’abbiamo vista ad esempio tra le protagoniste della serie Baby). Inoltre anche lei, come Asia, ha la passione per i tatuaggi e ne sfoggia diversi: sotto al seno, sull’inguine, sulle braccia, sulla coscia…

Nicola, il cucciolo di casa

Più timido e riservato davanti ai flash, come è giusto che sia a 12 anni, è Nicola Civetta, il secondogenito di Asia Argento nato dalla relazione con il regista Michele Civetta. In spiaggia con la mamma e la sorellona ha posato un po’ in imbarazzo per le foto ricordo in boxer, camicia hawaina e sguardo sfuggente. In acqua però si è sentito subito e suo agio e si è lasciato travolgere dal divertimento.

Sfoglia la gallery per sbirciare l’album dei ricordi di Asia Argento alle Maldive…

