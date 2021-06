Helena Christensen con l’intimo fetish a 52 anni surriscalda i social

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy Idea regalo Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Negli anni Novanta Helena Christensen ha contribuito a coniare il termine “top model”. Un ristretto gruppo di donne, tra cui Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista, così inarrivabili da rendere la categoria di modelle troppo limitata per la loro bellezza. Loro erano supermodelle e, a distanza di trent’anni, sono ancora tutte considerate tali. Il mondo della moda evolve in fretta, una collezione dopo l’altra, tra tendenze che cambiano e ragazze che non passano alla stagione successiva in passerella: vero per tante ma non per poche elette dal fascino immortale. Tra queste c’è appunto la Christensen.

Lo shooting in lingerie con le amiche

Hanno infuocato i social gli scatti postati da Helena Christensen sul suo profilo dove, con addosso lingerie dal sapore fetish, sorride con malizia. In una delle fotografie si vedono sul letto anche due amiche della Christensen, la designer Camilla Stærk e l’attrice Brooke Shields che, per stessa ammissione della modella, si sono intrufolate nello shooting.

Corpo statuario, capelli voluminosi, rossetto accesso: con un reggiseno a balconcino, il reggicalze e degli slip dai provocanti tagli cut-out Helena Christensen è più bollente che mai. A 52 anni la modella non ha niente da invidiare alle giovanissime anzi, sono loro a dover prendere ispirazione da lei. La top è la nuova testimonial del marchio di intimo Coco de Mer e, nelle immagini, posa con i pezzi della Ultimate Female Gaze Collection.

Espressione al femminile

“Sento una grande connessione con questo brand, che lavora sull’inclusività e che fa il tifo per la libertà di espressione femminile”, ha dichiarato Helena Christensen. Nonostante il tempo sembra essersi fermato per lei, di fatto gli anni passano ma Helena si mostra con orgoglio e sbandiera il suo sex appeal di 50enne senza vergogna. Una donna libera, senza etichette e, per sempre, top.

