Carrie Symonds sposa Boris Johnson con l’abito noleggiato per 45 sterline

Look boho-chic per la nuova First Lady britannica, che ha festeggiato nel giardino di casa a piedi nudi

Il matrimonio tra Boris Johnson e Carrie Symonds ha colto tutti un po’ impreparati. La cerimonia, avvenuta in segreto, nonostante qualche indiscrezione nei giorni prima, sabato 29 maggio alla Cattedrale di Westminster, a Londra, ha suggellato ufficialmente l’amore tra il primo ministro britannico e la pr 33enne. Una love story la loro che ha fatto discutere fin da subito, tra i 24 anni di differenza e il fatto che lui fosse ancora spostato quando ha iniziato la liaison con le ragazza. I due però hanno retto alle malelingue e adesso sono finalmente giunti all’altare. Così Carrie è passata dall’essere la first girlfriend a First Lady del Regno Unito.

Love story con polemica

Figlia del co-fondadore dell’Independent Matthew Symonds, Carrie Symonds era diventata responsabile delle comunicazioni del Partito Conservatore a soli 29 anni. Così aveva conosciuto Boris Johnson. Il resto è storia. Nel febbraio del 2020 i due avevano annunciato che si sarebbero presto spostati e, contestualmente, che sarebbero diventanti genitori. Wilfred è nato due mesi dopo ma le nozze sono state posticipate a causa della pandemia. Adesso, nonostante le restrizioni ancora in atto oltremanica, Carrie e Boris hanno decido di dirsi sì in un evento ristretto e privato.

La sposa con i piedi nudi

Sono solo due, per ora, le foto rese note del grande giorno. Dagli scatti, uno realizzato dalla fotografa Rebecca Fulton e l’altro dal ministro degli esteri James Cleverly, si evince tutta la complicità di Carrie Symonds e Boris Johnson. Gli sguardi innamorati e una naturalezza innegabile. Semplicità anche per quanto riguarda gli outfit nuziali. Se Johnson ha optato per un completo scuro con cravatta azzurra, Carrie ha puntato su un look boho-chic, con tanto di coroncina floreale in testa e piedi nudi nell’erba del giardino di casa. La sposa era più romantica che mai in un abito bianco con fiori ricamati a maniche lunghe di Costarellos.

Il vestito bianco a noleggio

Il vestito è in vendita a 3.473 euro ma la Symonds l’ha noleggiato per la giornata su un sito dedicato per 45 sterline (52 euro). Una scelta insolita quella di avvalersi di un servizio di rental, invece che dell’acquisto tradizionale dell’abito nuziale, ma che ha fatto il pieno di consensi in patria. Carrie Symonds è stata infatti più volte accusata in passato dagli oppositori di avere le mani bucati e di usare le donazioni al partito per le sue spese personali, come la faraonica ristrutturazione della residenza del primo ministro al 10 di Downing Street. Niente di più lontano dalle scelte fatte per il matrimonio, tutte puntate su risparmio (anche il gazebo per il piccolo ricevimento era stato riciclato) e sentimenti sinceri.

