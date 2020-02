Cristina Parodi da giornalista a stilista: ecco la sua linea di moda

Cristina Parodi fa compagnia agli italiani direttamente dal piccolo schermo da quasi trent’anni. La nota giornalista è stata la protagonista del primo e rivoluzionario Tg5 capitanato da Enrico Mentana, lanciato il 13 gennaio 1992. Da allora l’abbiamo vista come conduttrice di Verissimo, per poi passare nuovamente al telegiornale, prima di migrare verso La7 e la Rai.

Moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, Cristina Parodi si è sempre distinta per la sua classe ed eleganza. Negli anni il suo stile si è evoluto ma è rimasta fedele alla sua passione per i colori, le fantasie e i look d’impatto. Una vera signora tra abiti in seta, pantaloni ampi, cappotti in cashmere, borse iper-firmate.

La sua conoscenza del mondo della moda è cresciuta nel tempo. Presenza fissa alla Milano Fashion Week e agli eventi mondani che contano, Cristina Parodi ha acquisito un know-how invidiabile del fashion. Adesso la Parodi è pronta a lanciarsi con la sua prima linea di abbigliamento. Insieme all’amica di sempre Daniela Palazzi, Cristina ha creato Crida. Il nome del brand è l’unione dei loro nomi, Cristina e Daniela.

Crida nasce con una capsule primavera-estate di dieci abiti e due capi spalla. Sono vestiti iper femminili con un’ottima vestibilità: privi di cerniere, si appoggiano sui fianchi senza stringere, hanno gonne danzanti lunghe fino ai piedi o sotto il ginocchio, maniche ampie dai polsi preziosi. Adatti al giorno e alla sera, i capi sono realizzati con tessuti pregiati piacevoli da toccare e indossare.

Modelle perfette per il loro marchio, Cristina Parodi e Daniela Palazzi stanno già sfoggiando con orgoglio sui social da qualche settimana le loro creazioni. Perché “ogni donna deve inseguire il suo sogno. E non è mai troppo tardi per realizzarlo”, dicono loro, mentre posano sorridenti con le loro chicchissime gonne svolazzanti.

