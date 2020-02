La modella lascia la città meneghina a bocca coperta e in Francia si regala un trattamento per il sistema immunitario

C’è chi dice che Bella Hadid abbia lasciato la Milano Fashion Week in anticipo, spaventata dai crescenti casi di coronavirus e dopo aver appreso la decisione di un big come Armani di far sfilare la collezione autunno-inverno 2020/2021 a porte chiuse. Probabilmente invece la top model americana ha preso il suo volo diretto a Parigi nei tempi stabiliti, avendo già ultimato gli impegni meneghini.

Di certo però Bella Hadid è partita dal capoluogo lombardo con un accessorio diventato in Italia ormai introvabile come una Birkin di Hermès: la mascherina. Comodamente seduta in aereo e con addosso una shirt arancione di M Missoni, Bella ha postato un selfie ammiccante dove guarda in camera con il volto coperto. C’è chi le fa i complimenti per il senso civico e chi la invita a non incrementare la psicosi. Tanti i consigli medici con chi fa presente che, se non ci si copre anche gli occhi, lo sforzo per evitare il contagio è vano.

Una volta sbarcata nella Ville Lumière Bella Hadid ha cambiato decisamente registro, regalando ai suoi fan un topless bollente. “Mi ricarico nel posto più da sogno del mondo, il Dior Institut”, ha scritto lei su Instagram, insieme agli scatti svestiti che la immortalano, unta e spettinata, nella lussuosa spa.

In realtà in un primo momento Bella Hadid aveva usato queste parole: “Questa non è una pubblicità… quando il mio sistema immunitario è un po’ giù so esattamente dove andare”. “Dove possono andare i poveri quando non stanno bene?”, ha prontamente ribattuto un follower. Molti i commenti di questo tipo, tanto che la Hadid si è vista costretta a correggere il suo post. Nell’esclusiva clinica i trattamenti, che spaziano da massaggi al viso, alle gambe, alle mani e ai piedi, costano centinaia di euro. Con il trattamento rigenerante per le difese basse la Hadid sarà immune anche al virus?

