La rapper è stata scelta da Kocca come testimonial per uno spot che trasmette gioia e voglia di vivere

Vi sarà capitato di vedere queste immagini nella pausa pubblicitaria tra una trasmissione e l’altra del fine settimana. Un gruppo di amiche elegantissime e ultra trendy si ritrovano nel cuore della notte, tra balli scatenati in discoteca, partite a biliardo e tiri al pallone in strada. Sessanta secondi di musica, pura gioia e spensieratezza ce li regala il nuovo spot di Kocca, con una Baby K in versione femme fatale come protagonista.

Che sia immersa nell’atmosfera soffice e vellutata della sala da biliardo, o illuminata dalle luci stroboscopiche della discoteca, Baby K sfoggia look eleganti e ricercati firmati Kocca. E’ chic e seducente con il blazer rosa fragola, glamour e provocante mentre indossa la tuta bianca dalla profonda scollatura che cattura l’attenzione sul suo décolleté prorompente.

Regine della notte insieme a Baby K, un gruppo di amiche stilosissime, che si divertono e si godono la vita. Tirano calci al pallone a piedi nudi, poi ballano senza freni in pista indossando capi in lurex, pelle o paillettes in un video che trasmette energia e voglia di divertirsi. Belle, sfrontate, sicure di sé: donne che hanno energia e gioia di vivere da vendere e che non hanno paura di mostrarlo.

