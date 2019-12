Wanda Nara in versione natalizia non riesce a contenere le forme

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Wanda Nara l’aveva detto in un’intervista pochi giorni fa: “Ho sette anni più di lui (Mauro Icardi, ndr). La verità è che soffro questa differenza di età. Io ci tengo ad essere sempre sexy, anche sui social”. Wanda dunque fa di tutto per tenersi stretto il marito e, nel mentre, fa la gioia anche dei suoi follower.

L’argentina non perde occasione per mostrare il suo lato bollente. Dalle uscite con le amiche, alle cene con Mauro Icardi agli shooting fotografici, per Wanda Nara ogni occasione è buona per mostrarsi. A Tiki Taka poi la Nara dà il meglio di sé. L’opinionista della trasmissione sportiva esibisce settimanalmente sugli schermi il suo corpo bombastico grazie a minidress rivelatori, spacchi strategici e aderenze da far girare la testa.

Per l’ultima puntata dello show prima della pausa natalizia, Wanda Nara ha infuocato le tv degli italiani con un abitino rosso di paillettes firmato Amen Style. Scollo che arriva quasi all’ombelico e gonna che più corta non si può per un outfit esplosivo. Così esplosivo che durante la serata Wanda è stata più volte ripresa dalle telecamere mentre era impegnata a sistemare il decolleté e ad abbassarsi la gonna.

I commenti social piovono da tutte le parti del mondo, in lingue diverse e si portano dietro volgarità più o meno ripetibili. Una cosa è certa, Wanda Nara in versione Mamma Noel è proprio un bel regalo di Natale per i fan.

Related Posts