Dakota Fanning nuda allo specchio per truccarsi

Dakota Fanning ha solo 25 anni ma siamo abituati a vederla sugli schermi da quasi 20. L’attrice americana ha iniziato a fare film da giovanissima, lanciata nello showbiz dai genitori quando era molto piccola.

Sono tanti i ruoli importanti che ha interpretato Dakota Fanning e molte le star famose con cui ha lavorato, da Tom Cruise (La guerra del mondi – 2005) a Sean Penn (Mi chiamo Sam – 2001). Ultimamente però Dakota è un po’ sparita dal cinema, lasciando il posto alla sorella più giovane, Elle Fanning, che recita in una pellicola dopo l’altra.

Avrà anche preso le distanze da Hollywood ma Dakota Fanning è comunque presente sui social e condivide settimanalmente scorci della sua vita con i follower. Backstage di shooting fotografici che la vedono protagonista, gli outfit scelti per gli eventi, immagini in giro per il mondo, foto di lei da bambina: il suo profilo è decisamente variegato. Adesso c’è anche uno scatto di nudo.

Seduta sul lavandino a gambe aperte intenta a truccarsi davanti allo specchio, con nulla addosso se non una sottile catenina che le cinge i fianchi, Dakota Fanning scrive: “Troppo lontana dallo specchio? Entra nel lavandino”. Vista così la mossa ha obiettivamente senso, viene però da chiedersi perché abbia bisogno di farlo senza abiti. Curiosamente l’autrice dello scatto è la sorella Elle Fanning, come svelato dalle dirette interessate. Un emoji a forma di pesca copre il sedere di Dakota, che evita così ammonizioni da parte di Instagram ma fa comunque il pieno di like.