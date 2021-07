I look sul palco di Battiti Live, tra minidress e camicie fantasia

Secondo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live. Lo show musicale di Italia 1 vede alternarsi sul palco gli artisti italiani più amati, con le loro hit dell’estate. In onda dalla Puglia, la kermesse fa ballare gli italiani. Sono tanti i cantanti che partecipano e, di conseguenza, tanti i look colorati che attirano l’attenzione degli spettatori.

Prima dei musicisti però, come non partire dalla padrona di casa di Battiti Live? Dopo il look audace della prima puntata, Elisabetta Gregoraci ha stupito ancora una volta con un minidress ricoperto di paillettes sui toni dell’argento di Amen Style. I capelli sciolti e un sorriso contagioso hanno completato il suo outfit. Le lunghe gambe toniche della conduttrice non erano le uniche in bella vista. Anche Mariasole Pollio, che affianca la Gregoraci e Alan Palmieri, ha colpito con un vestito nero cortissimo con tagli sensuali sul busto di Amazuin. Stesso mood per Annalisa, splendida in un modello monospalla turchese di Redemption. Alessandra Amoroso e Baby K, entrambe in Dolce&Gabbana, hanno puntato tutto sulla fantasia, tra fiori, animalier e le iconiche stampe siciliane del brand.

Non solo look al femminile, sono infatti moltissimi gli artisti maschi sulla scena di Battiti Live e anche loro catturano gli sguardi. Vito Shade è coloratissimo con la camicia Butnot, abbinata a un paio di pantaloni verde lime. Sono proprio le camicie le protagoniste negli outfit degli uomini: pennellate per J-Ax, barocco per Fedez e piume di pavone per Federico Rossi. Irama preferisce il total black ma le trasparenze della sua canotta svelano il petto tonico. Scopri il suo look e quello di tutti gli altri nella nostra gallery.

