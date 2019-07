Beckham, ecco i regali per l’anniversario

David e Victoria Beckham non hanno di certo il sangue blu ma ormai sono talmente ricchi e famosi da essere considerati alla stregua dei reali britannici. Così nobili (e snob) secondo l’opinione pubblica che la loro tenuta nell’Hertfordshire, che sulla carta si chiama Rowneybury House, è stata ribattezzata Beckingham Palace.

Ma qui non si parla della tenuta inglese dei Beckham, bensì di una delle regge più famose del mondo: Versailles. David e Victoria Beckham hanno festeggiato vent’anni di matrimonio il 4 luglio e si sono fatti un regalo in grande stile: una visita privata nella grandiosa residenza alle porte di Parigi. Uno sogno che Victoria Beckham dichiara di avere da sempre e che ora è diventato realtà.

David e Victoria Beckham hanno trascorso la giornata tra le sale e i giardini dello château francese, tra brindisi con champagne Plenitude P2 Vintage Dom Perignon (circa 900 euro a bottiglia) e selfie innamorati. Impeccabili i due con una Victoria in un abito bianco della sua linea e accessori rossi e un David elegantissimo con completo scuro e cravatta.

Quanto sarà costata la visita in esclusiva? Sul sito ufficiale di Versailles si parla di pacchetti per tour privati a partire da 1.000 euro e si invita a contattare l’organizzazione per proposte più esclusive. Nel caso dei Beckham la reggia è stata proprio chiusa al pubblico, la cifra per l’affitto della location è dunque sicuramente ben più alta.

Per la sera David e Victoria hanno prenotato nel lussuoso ristorante stellato di Guy Savoy, dove una cena con lo chef costa dagli 8.500 euro in su. L’esperienza è stata ampiamente documentata su Instagram, tra ostriche e caviale. Non avete idee per l’anniversario? Prendete spunto dai Beckham.

