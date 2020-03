Federica Pellegrini, che Olimpiadi tra le lenzuola!

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Idea regalo un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Fede, Fede… Svegliati. Hanno dato l’annuncio oggi: ci sono le Olimpiadi. Devi prepararti. Svegliati. Stretching, riscaldamento, avanti. Gira quelle braccia: sei pronta, a posto? Via!”. Inizia così il siparietto di Federica Pellegrini, che sta facendo sorridere con un po’ di malinconia i social. Nei giorni bui dell’emergenza coronavirus, la Divina prova a sdrammatizzare con l’ironia che la caratterizza.

Svegliata da un megafono in sottofondo, la nuotatrice si alza di fretta, si spoglia, simula un tuffo in vasca e la successiva nuotata. Il tutto, purtroppo, avviene tra le lenzuola della sua casa di Verona e non in una piscina olimpionica. Come tutti in queste settimane anche Federica Pellegrini è stata infatti costretta a uno stop. Lei che si stava allenando per le tanto attese Olimpiadi di Tokyo 2020, in quello che aveva annunciato come l’ultimo appuntamento della sua stellare carriera, ora non può fare altro che aspettare. Un rinvio dei Giochi è molto probabile, Federica ne è consapevole ma non si abbatte e affronta la tristezza a modo suo, con un video che è stato in grado di strappare molti sorrisi, nelle giornate di quarantena.

L’outfit da casa di Federica Pellegrini è ovviamente tutto firmato Jaked, il marchio di cui Fede è testimonial. How to pretend to be normal? I’m nice but very strong (come far finta di essere normale? Sono gentile ma molto forte), si legge sul retro del vestito nero in felpa scelto dalla Pellegrini “per dormire”. Un messaggio tanto chiaro quanto veritiero, che sia very strong non è infatti una novità. Sotto al capo, la sportiva indossa il costume intero Fenice, con una grafica che ricorda i tatuaggi old school. Corpo tonico, movimenti precisi, il video scorre rapido e leggero. Poi un grande sorriso finale che lascia trasparire tutta la speranza di poter tornare presto ad allenarsi in una piscina vera.

