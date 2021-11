Belen Rodriguez nostalgica rispolvera il pancione nudo

Y después llegaste tu. E dopo sei arrivata tu. E’ una Belen Rodriguez un po’ nostalgica quella che pubblica una foto di qualche mese fa. Nuda in bagno l’argentina mostra il pancione di profilo: al suo interno c’era Luna Marì, la bimba nata il 12 luglio dall’amore con Antonino Spinalbese. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, adesso i due sarebbero in crisi. Lei ha pubblicato delle frasi criptiche, lui posta contenuti solo della neonata e invita tutti alla serietà. L’ultima foto di Antonino sul profilo di Belen risale al 10 ottobre, un’infinità.

Lo scatto ritoccato non piace ai follower

Alle Maldive ad aprile però Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese erano felici. Loro in costume, i baci sulla spiaggia, i lunghi bagni, il relax. La foto in bagno con le dolci curve materne risale probabilmente a quella vacanza esotica. Uno scatto che però non è sfuggito alle malelingue. Belen è stata accusata dai follower di aver ritoccato eccessivamente la foto, creando un effetto innaturale e distorto. I sassi sono tutti deformati – Sì però cambia grafico – Ritenta – Ti si sta squagliando il muro, fai controllare i riscaldamenti, hanno scritto gli utenti.

In Sicilia senza Antonino

Al di là del gossip, al momento nella vita di Belen Rodriguez sembra effettivamente esserci spazio solo per i figli e per il lavoro. In tv la vediamo spumeggiante come sempre a Tu sì que vales mentre la sua pagina Instagram è piena di foto posate e sponsorizzazioni. Scatti artistici, tra angolature insolite e bianco e nero.

La scorsa settimana poi la showgirl è volata in Sicilia per scattare la nuova campagna del suo brand di abbigliamento, Hinnominate. Insieme a Belen Rodriguez c’erano la sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e il fratello Jeremias Rodriguez con Deborah Togni. Le coppie, felici e innamorate, hanno condiviso attimi spensierati nella Riserva Naturale di Punta Bianca, tra rocce lunari, ruderi e mare al tramonto. In questa cornice da sogno l’assenza di Antonino stona ancora di più.

