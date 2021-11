Jennifer Lopez e Ben Affleck, baci appassionati in aeroporto

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Idea regalo 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Le immagini di Jennifer Lopez e Ben Affleck sulla pista dell’aeroporto di Los Angeles, in California, fanno sciogliere anche il più duro dei cuori. Scatti così dolci da sembrare la scena clou di un film romantico. L’amore tra i Bennifer va a gonfie vele e loro non hanno alcuna intenzione di nascondersi.

Il ritorno di fiamma

Il gossip del ritorno di fiamma tra i due, a 17 anni dall’addio, era iniziato a circolare timidamente la scorsa primavera, dopo la rottura del fidanzamento tra JLo e Alex Rodriguez. Le prime foto rubate, le indiscrezioni, fino alla conferma ufficiale, arrivata a luglio, durante una vacanza italiana della coppia a bordo di un lussuoso yatch. Jennifer Lopez e Ben Affleck si baciavano con passione e quella passione non è ancora scemata, a giudicare dagli ultimi scatti emersi.

Passione in aeroporto

I paparazzi hanno ripreso la coppia intenta a salutarsi all’aeroporto. Jennifer era in partenza per New York e Ben ci ha tenuto ad accompagnarla. I Bennifer ridono, si scambiano confidenze e tenerezze, si abbracciano stretti. Lei sale sulla scaletta del jet privato, lui la richiama a sé per un ultimo bacio. A 52 e 49 anni Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo una seconda primavera e sono più felici che mai.

Un caldo abbraccio per JLo

Fashionista di fama mondiale, questa volta Jennifer Lopez ha messo da parte minidress, lustrini e tacchi a spillo. Per il suo viaggio ha infatti optato per un outfit comodo ma firmatissimo. Occhialoni scuri, jeans strappati e una capiente Birkin di Hermès nel più classico dei colori, il nero. Diretta nel freddo della Grande Mela JLo ha deciso di correre ai ripari con un voluminoso cappotto teddy dai dettagli animalier di Coach. Un capo avvolgente che l’ha sicuramente tenuta al caldo. In attesa di poter tornare tra le braccia forti e accoglienti del suo Ben Affleck.

