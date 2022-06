Viva la… il nuovo vibratore di Gwyneth Paltrow è ispirato all’ex Chris Martin?

“E’ piccolo ma potente”, si legge come caption di un video pubblicato da Gwyneth Paltrow. Di cosa parla l’attrice? Di un nuovo vibratore. La Paltrow ci ha abituati alle provocazioni, sul suo sito Goop sono infatti in vendita moltissimi strumenti di piacere (GUARDA cosa ha regalato ai suoi amici famosi per Natale). “Reprimere la sessualità, soprattutto quella femminile, è stato uno strumento di controllo per molto tempo. Io aiuto le donne a entrare in contatto con il proprio corpo e a non vergognarsi se sono amanti del sesso”, ha dichiarato Gwyneth in passato.

Piacere idilliaco

Torniamo al video di lancio del nuovo prodotto ideato da Gwyneth Paltrow. Nelle immagini si vede la diva nella sua casa californiana, sta parlando al telefono ma viene disturbata da una musica di sottofondo: è la Primavera di Vivaldi. Gwyneth chiede ai dispositivi casalinghi di interrompere la trasmissione ma le viene risposto che non c’è alcuna canzone in riproduzione. Lei passeggia, cerca, controlla ovunque: da dove viene questo suono paradisiaco? Poi, l’illuminazione. Sul tavolo è appoggiata una scatolina bianca, al suo interno c’è un sex toy verde a forma di mezzaluna. Appena la Paltrow lo sfiora le note si fermano, a indicare quanto quello strumento sia in grado di trasmettere sensazioni idilliache. La 49enne sfoggia un look quasi castigato, con un abito blu e bianco della sua linea, G Label… la le espressioni sul suo viso dicono tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Omaggio all’ex?

Ma come si chiama il vibratore di Goop (95 euro)? Viva la Vulva. Un nome divertente che ha però subito scatenato i gossip. Come non pensare infatti a Viva la Vida, famosissimo brano cantato da Chris Martin dei Coldplay? Il musicista ha avuto una lunga storia con Gwyneth Paltrow, madre dei suoi figli Apple e Moses Martin. Un riferimento ai piacevoli tempi andati? Un omaggio sessuale all’ex? Dal 2018 l’attrice è sposata con il produttore e regista Brad Falchuk, i due sono felicissimi. “Finalmente ho trovato il Brad da sposare”, ha ammesso lei proprio qualche giorno fa, in riferimento a Brad Pitt, con cui è stata fidanzata più di vent’anni fa. Insomma, nella vita della Paltrow ci sono tanti uomini ma, in caso di necessità, le restano comunque i sex toy.

Related Posts