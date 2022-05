Al suo debutto alla conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez non ha tradito le aspettative dei fan. Spigliata, ironica e frizzante, si è dimostrata totalmente all’altezza di un un ruolo non facile. Se il confronto con chi l’ha preceduta avrebbe fatto tremare i polsi a tutti (in passato hanno condotto il programma, tra le altre, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Simona Ventura) lei si è dimostrata una padrona di casa perfetta e una spalla sempre pronta per Teo Mammucari. In più, visto che anche l’occhio vuole la sua parte, ha sfoggiato look sempre azzeccati, sexy e irriverenti e con focus su gambe e décolleté.

I colori cambiano, la sensualità resta

Sono tutti firmati da David Koma gli outfit che Belen Rodriguez ha indossato a Le Iene. Un tocco di bianco, parecchio nero e via libera ai colori, dall’arancio al giallo al lilla. Se con le nuance si è divertita a giocare, la costante è stata la sensualità. Abiti attillati che sottolineano le sue forme sinuose e scorci intriganti regalati dal lace-up hanno unito come un filo rosso molte delle sue mise in tv.

La coincidenza di Cannes

Le applicazioni di cristalli, tipiche della collezione David Koma, hanno reso la focosa argentina brillante come una stella, impreziosendo ogni look. Si tratta di un brand che ha riscosso ultimamente grande successo tra le vip, basti citare Elisabetta Gregoraci (guarda qui il suo minidress), Chiara Ferragni o Giulia Salemi.

E proprio nel giorno dell’ultima puntata de Le Iene, Izabel Goulart a indossato a Cannes un vestito con la stessa “coda di serpente” vista su Belen Rodriguez (ecco gli ultimi outfit sulla Croisette).

Le gambe sono protagoniste nei look di Belen Rodriguez

Tra spacchi inguinali e minigonne, Belen Rodriguez a Le Iene ha puntato tutto sulle gambe e ha fatto centro. Del resto le sue sono perfette, e allora perché nasconderle? Gli abiti sono decisamente corti e seducenti oppure hanno aperture tattiche ed intriganti che scoprono le cosce. Per enfatizzarle ancora di più, ha scelto scarpe dai tacchi altissimi, Alevì, Le Silla, Giuseppe Zanotti, Nina Lilou e Gedebe.

Occhi puntati sul décolleté

La Rodriguez ha esordito al timone de Le Iene con un crop top a collo alto e non si è fatta mancare nemmeno il completo nero d’ordinanza (i segreti della divisa da Iena li trovi QUI). Ma per il resto Belen ha proseguito la conduzione del programma di Italia 1 dando il giusto risalto al suo décolleté prosperoso. Top a fascia, scollature asimmetriche e reggiseno a vista non sono mancati nei suoi outfit che, come sempre, sanno dare il giusto valore a tutta la sua femminilità. Ti sono piaciuti i look di Belen Rodriguez a “Le Iene”? Rivedili tutti nella gallery.

