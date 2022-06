Blac Chyna insapona la “yoni” con la schiuma mircolosa al quarzo rosa

Video bollente dell'influencer che spiega alle follower come entrare in contatto con la propria femminilità

Dagli strip club di Miami a un’agiata vita da imprenditrice, modella e influencer: negli Stati Uniti Blac Chyna è una potenza. Con le sue forme provocanti, i tatuaggi evidenti e un sorriso contagioso, la 34enne non passa certo inosservata. Già molto conosciuta al grande pubblico, è stata definitivamente consacrata a star nel 2016, quando ha avuto una figlia da Rob Kardashian, fratello delle ben più famose Kim & co. La storia non è finita bene (ci sono state anche cause legali) ma la sua carriera è decollata.

La schiuma intima

Tra le sue imprese commerciali Blac Chyna può vantare un brand di vestiti, una linea di cosmetici e un salone di bellezza. Ci sono però anche collaborazioni con vari marchi di abbigliamento e beauty: l’ultima è più sexy che mai. “Date alla vostra yoni un po’ di amore con il nostro detergente al quarzo rosa”, scrive l’americana su Instagram, postando un video dove si insapona l’inguine, parzialmente celato da un bikini con le farfalle. “Yoni” è il termine sanscrito che indica i genitali femminili, sia da un punto di vista strettamente fisico che simbolico, a sottolineare la nascita, il tempio della vita, la casa.

Le candele osé

Secondo Blac Chyna il preparato Pussy Power di Goddess Detox, in vendita a 30 dollari, aiuta a connettere con la parte più divina della femminilità. L’influencer non è la prima a proporre articoli a tema intimo, l’interesse per l’organo rosa non è certo una novità. Molte prima di lei si sono trovate a sponsorizzare prodotti a tema genitali. Prima fra tutte, Gwyneth Paltrow. L’ex attrice ha lanciato qualche anno fa sul suo sito, Goop, delle candele al profumo di vagina. In vendita a 75 dollari, vanno sempre a ruba. Anche Kourtney Kardashian è una fan di questi accessori odorosi ma preferisce la versione alla fragranza di orgasmo (gliel’ha regalata il suo Travis Barker).

Precedenti politici e reali

Per restare in tema di riferimenti sessuali e di doppi sensi, come dimenticare la camicia Pussy Bow di Gucci sfoggiata da Melania Trump in piena campagna elettorale? Il fattaccio aveva scatenato un putiferio, la parola “pussy” (vagina in slang) era stata infatti usata volgarmente in passato dal marito Donald Trump (leggi QUI i dettagli). Qualche tempo dopo lo stesso modello, ma indossato al contrario, era stato scelto anche da Kate Middleton (GUARDA). Per dirla alla Blac Chyna: pussy power!

