Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni: i suoi vestiti e… l’anello

L’amore di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non conosce confini: dalle nevi delle Alpi alle spiagge assolate delle Maldive (dove due anni fa era stata con Antonino Spinalbese). Dopo aver trascorso qualche giorno in montagna, la coppia è volata in direzione delle isole dell’Oceano Indiano: da lì lei posta scatti romantici e mozzafiato. La showgirl è bellissima e seducente come sempre, e approfitta della vacanza di coppia per sfoggiare abitini maliziosi e accessori di lusso. Ma mostra anche un anello che profuma di fiori d’arancio.

La storia d’amore di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si conoscono da 12 anni, ma fanno coppia da 5 mesi, come la showgirl ha raccontato di recente sui social. Dopo settimane in cui si rincorrevano gossip e indiscrezioni, alla fine lei ha ceduto e ha postato su Instagram i primi scatti di coppia. “1, 2, 3… scatenatevi!” ha scritto condividendo le immagini. Da lì in avanti è stato un susseguirsi di dichiarazioni d’amore, foto romantiche di viaggi e momenti di intimità oppure attività con i figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.

L’anello di diamanti

Il legame tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra essere già solidissimo. Alle Maldive condividono attimi spensierati di felicità. Ma quella sull’atollo sembra essersi trasformata in ben più di una fuga romantica. Nel pomeriggio di domenica infatti la showgirl ha postato uno scatto su Instagram, dove mostra la mano con un anello da capogiro all’anulare. “Sì”, si legge nella caption. Una parola che toglie ogni dubbio: questa è una promessa di nozze. Pare dunque che Elio l’abbia chiesa in sposa e lei avrebbe accettato senza indugio. Il gioiello da favola vanta un grosso diamante rotondo centrale, circondato da una serie di pietre taglio baguette. Un prezioso pegno d’amore che fa pensare all’altare.

Le critiche social

Come sempre accade con Belen Rodriguez, le critiche non si sono fatte attendere. Di certo, nessuno si aspettava una proposta di nozze a pochissimi mesi dall’inizio della frequentazione con Elio Lorenzoni. C’è però anche chi la difende, le opinioni dei follower sono spaccate. Ora facciamo un altro figlio e via – Belen ha sempre detto di essere una donna passiona, crede nell’amore più di ogni altra cosa – Auguroni Antonino, ah no scusa, Elio – Hai fatto benissimo, ti ammiro – Ma non è ancora sposata con l’altro? – Con gli anelli di fidanzamento ci puoi fare una catena per legare la bicicletta, scrivono i fan su Instagram.

I look sexy di Belen in spiaggia

Se l’anello di diamanti ha catalizzato l’attenzione anche i look di Belen Rodriguez alle Maldive sono degni di nota. L’argentina sa come essere sexy e con Elio Lorenzoni sta dando il meglio di sé. Minidress che mostrano le gambe, top che strizzano il seno, bikini striminziti: Belen è una visione. La Rodriguez però è anche una grande imprenditrice e non stupisce che buona parte dei look siano firmati dai brand di famiglia. Me-Fui per lo swimwear (questa volta almeno non ha riciclato il costume usato con Fabrizio Corona), Mar de Margaritas per gli abiti, Hinnominate per i capi più sportivi: le proposte sono varie, ce n’è per tutti i gusti. Dalla borsa in pelle e paglia di Louis Vuitton ai sandali-gioiello di Aquazzura (895 euro), gli accessori sono extra lusso. In attesa dell’abito bianco, gustatevi nella gallery gli outfit da mare… e rifatevi gli occhi con l’anello.

