Nell’armadio di Belen Rodriguez, quante borse di lusso!

Belen Rodriguez è una delle vip più ammirate in Italia. Conduttrice, modella, imprenditrice: l’argentina è un vulcano di attività. Arrivata nel nostro Paese da giovanissima, da allora è riuscita a costruirsi una carriera di enorme successo. Le sue vicende personali, tra amori e figli, destano altrettanta curiosità ma lei è seguitissima anche per le sue scelte di stile. Nei giorni scorsi Belen ha mostrato ai follower uno scorcio del suo guardaroba: vediamolo nei dettagli.

L’armadio dei sogni

Fashionista di lunga data, in fatto di look Belen Rodriguez non sbaglia un colpo, né sul piccolo schermo né nella vita di tutti i giorni. Fisico perfetto e portamento sensuale, l’argentina ci ha abituati negli anni ad outfit super sexy. Se in televisione, in veste di conduttrice de Le Iene, opta spesso per abiti bollenti (come quelli di Magda Butrym) nello street-style è più casual. Jeans larghi, canotte monotono, vestiti a fiori (spesso del suo brand Mar de Margarita), sneakers: la Rodriguez veste comodo ma non rinuncia al lusso negli accessori.

Passione it-bag

Le riprese nel guardaroba di Belen Rodriguez fanno venire l’acquolina in bocca agli amanti del fashion firmato. La showgirl mostra solo un piccolo scorcio della sua cabina armadio ma tanto basta per vedere tantissimi accessori dei top brand. Tra tutto, Belen sembra avere una predilezione soprattutto per le borse. La sua passione per i marchi del lusso non è cosa nuova. La Rodriguez ha mostrato in passato con orgoglio la sua Birkin di Hermès in coccodrillo (il valore è enorme), oltre ad altre it-bag.

Borse di lusso

Negli ultimi scorci social di Belen Rodriguez non si intravedono borse di Hermès ma ci sono tantissimi altri marchi del lusso. Sono almeno quattro le Chanel (4.500 euro) bene in evidenza nelle immagini: una Coco bianca, una Flap e un Wallet on Chain, entrambe nere, e una East West rossa. Sono invece due le Jacquemus, che la Rodriguez sceglie sui toni del verde: la classica Le Chiquito (490 euro) e la Grand Bambino (750 euro). Tra i vari brand compaiono anche Bottega Veneta (sia la Padded Cassette che la Cobble costano 3.500 euro) e Tory Burch (495 euro per la sua Eleanor). Attira lo sguardo il mini basket in rafia con dettagli di cristalli firmato Halite (195 euro), perfetto per il giorno e per la sera.

Ai piedi di Belen

Dopo una sfilza di borse, è tempo delle scarpe. Il reparto shoes di Belen Rodriguez è pieno zeppo e i modelli (tutti con altezze vertiginose) si distinguono a fatica. Sono tre le décolleté che saltano facilmente all’occhio. Non passano inosservate le Bareta Spike di Christian Louboutin: bianche con le borchie, hanno un aspetto trasgressivo. Hanno un motivo a rete su fondo rosa le Ursula di Piferi, che si fanno notare anche per l’insolito tacco. Sono infine elegantissime le Gatsby in raso blu con dettagli gioiello di Aquazzura (995 euro). Sbircia nella gallery i segreti nell’armadio di Belen.

