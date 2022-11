Belen Rodriguez si trucca per Michelle Hunziker

La showgirl argentina pubblica sui social il tutorial con i nuovi make up di Goovi

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker sono due che di bellezza se ne intendono, e se si mettono insieme il successo è assicurato. L’argentina ha postato su Instagram un tutorial di make up in cui consiglia come valorizzarsi al meglio con i trucchi di Goovi, il brand della sua amica svizzera. Applica i prodotti con maestria, sottolineando ogni passaggio. Il risultato, c’era da aspettarselo, è perfetto.

Il tutorial di Belen Rodriguez

Davanti alla fotocamera dello smartphone, Belen Rodriguez dà via al suo tutorial social di make up con la box natalizia di Goovi in edizione limitata. Usa sapientemente ombretti e blush per illuminare occhi e viso, allunga le ciglia con il mascara e sottolinea le labbra già carnose con il rossetto. Illustra ogni passaggio e mostra i prodotti, poi si pavoneggia sfoggiando il risultato strepitoso. Copiarla sembra semplice e i follower sono entusiasti. Anche Michelle Hunziker approva: “Bella, bella, bella, dentro e fuori”, dice ricondividendo il filmato nelle sue storie.

I trucchi di Michelle Hunziker

Belen Rodriguez è una delle tante fan di Goovi, il wellness brand lanciato da Michelle Hunziker che propone integratori, prodotti per la skincare, la bodycare e il make-up a base di ingredienti naturali. Nelle sue storie social la conduttrice svizzera si lancia spesso in tutorial dove spiega come usare al meglio i trucchi del suo marchio, ma stavolta anche Belen si è lasciata trasportare dall’entusiasmo, regalando ai follower qualche prezioso consiglio di bellezza.

Un’amicizia bellissima

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker sono amiche da molti anni. Hanno condotto in coppia nel 2016 Striscia la Notizia, dando prova di grande complicità dietro al bancone. Inoltre l’argentina è stata una degli ospiti speciali di Michelle Impossible, e non è raro vederle insieme a party mondani ed eventi. Sono due tra le donne più amate della tv, e condividono un’amicizia bellissima. Proprio come loro.

