Anna Tatangelo, shopping in Montenapoleone con il look total black (firmato)

Pomeriggio di shopping in centro a Milano per Anna Tatangelo. La cantante di Sora è stata pizzicata tra le boutique di via Montenapoleone. Per la sua passeggiata all’insegna del lusso, Anna ha optato per un look casual, senza però rinunciare allo stile.

Total black (firmato)

Capelli raccolti in uno chignon spettinato, trucco minimal, sguardo celato da un paio di occhiali da sole rotondi, firmati Adidas (95 euro): Anna Tatangelo a Milano vuole confondersi tra la folla ma sono molti i fan che la riconoscono. L’artista, molto disponibile, si ferma per foto e saluti, poi riprende la sua camminata. Per questa tiepida giornata d’autunno, la Tatangelo ha optato per un outfit sportivo total black. La maglia nera è abbinata a un bomber crop di Alexander Wang. Il modello, chiamato Credit Card, ha sul braccio i numeri metallici che ricordano quelli delle carte di credito. Un capo insolito, in grado si rende cool ogni outfit. Pantaloni a gamba larga per Anna, abbinati a sneakers bicolori. Sulla spalla si nota la borsa Loulou di Saint Laurent (2.400 euro), nera con finiture argento.

Dove compra Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo nel quadrilatero della moda milanese non ha solo curiosato tra le vetrine, la cantane ha anche fatto shopping. E’ il negozio Pinko la meta scelta per gli acquisti. Anna curiosa tra gli articoli in vendita e si intrattiene con i commessi. Due chiacchiere, qualche abbraccio: il tempo scorre veloce. A un certo punto la Tantangelo si osserva alla specchio, si sistema i capelli: nel suo outfit semplice ma impeccabile è splendida. Dopo le compere, la cantante è tornata in strada. Nella camminata verso la macchina, si è fatta accompagnare da un addetto dello store, che teneva in mano due grossi sacchetti rosa. Salita a bordo del suo suv Porsche, ha lasciato il centro cittadino.

Uno stile sexy

Non si sa cosa abbia comprato Anna Tatangelo nel negozio Pinko ma, con tutta probabilità, si tratta di capi sensuali, per valorizzare le sue forme perfette. Lei ha un corpo tonico, scolpito da anni di allenamenti, e ama sottolineare il fisico invidiabile. Negli ultimi mesi ha deliziato i follower con una serie di outfit sexy, fatti di micro bikini e abiti ammiccanti. Alla sfilata Genny, durante la Milano Fashion Week, la Tatangelo ha sfoggiato un immacolato completo bianco, composto da pantaloni a zampa e da una camicia con focus sul décolleté. Casual per lo shopping o elegante per gli event mondani, i look di Anna sono tutti da copiare: guardala nella gallery.

