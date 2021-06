Winnie Harlow va al compleanno con l’abito tutto spacchi

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Alla festa di compleanno dell’influencer Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou c’erano Hailey Baldwin, Kylie Jenner, Kendall Jenner e una serie di altri personaggi famosi. Tutta l’attenzione però l’ha avuta Winnie Harlow. E’ stata una serata esclusiva e ricca di opulenza quella che si è svolta ai Goya Studios di Los Angeles, per celebrare i 24 anni della formosa regina dei social (10,5 milioni di follower). Un evento a porte chiuse, di cui si sono viste solo pochissime immagini. I paparazzi hanno dovuto aspettare fuori ma questo è bastato per catturare Winnie in tutto il suo splendore.

Winnie va in bianco

Winnie Harlow sembra avere una predilezione per i look colorati, di recente ha indossato un provocante abito arancione fluo di Allure Essentials mentre per partecipare come ospite al The Ellen Show ha optato per un completo azzurro di David Koma. Per la festa di Stassie però la top ha puntato sul bianco. Va detto che il colore dell’abito è forse passato in secondo piano rispetto al modello in sé. Con uno spacco vertiginoso che arrivava fino alle costole e un’apertura sul décolleté il vestito con applicazioni di cristalli è riuscito a coprire a malapena il necessario.

La regina della festa

Al suo arrivo al party Winnie Harlow ha catturato tutta l’attenzione, mettendosi in posa per i fotografi che l’hanno presa d’assalto. Caschetto nero (la Harlow ama giocare con le parrucche), sandali gioiello e la famosa pelle con la vitiligine in bella mostra: Winnie era uno spettacolo. Da modella navigata, Winnie ha aperto anche lo spacco con la mano a favor di fotografo.

Top model e attivista canadese, Winnie Harlow è ormai diventata famosissima nel mondo della moda. Protagonista nelle campagne dei brand più blasonati, l’abbiamo vista spesso in passato anche in passerella. Lei però è molto presente anche su Instagram, dove riempie il suo profilo con scatti sensuali. Pose azzardate, outfit risicati, malizia con il fidanzato Kyle Kuzma: Winnie non si annoia di certo e guardarla per i fan è un piacere. Il suo fascino ammalia tanto sui social quando alle feste. Adesso è riuscita anche a rubare la scena al compleanno di Stassie. Cos’avrà pensato la festeggiata?

