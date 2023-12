Belen Rodriguez si spoglia: le foto in intimo a casa sono infuocate

Dopo il periodo buio, in cui ha dovuto affrontare la depressione e la difficile separazione da Stefano De Martino, come lei stessa ha raccontato in tv, Belen Rodriguez è finalmente tornata a sorridere. L’argentina ha trovato dentro di sé la forza per reagire ma il merito è anche del nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Lei, che per qualche tempo era anche sparita dai social, ora è più attiva che mai, per la gioia dei follower.

Belen e Elio in love

Quello di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è un amore agli albori. I due infatti stanno insieme da circa sei mesi ma la loro amicizia è iniziata ben dodici anni fa. Ci è voluto del tempo (e molte altre relazioni in mezzo) ma adesso che si sono innamorati, sembrano non volersi lasciare più. Dopo la conferma social della relazione, Belen mette in mostra tutta la sua felicità e pubblica contenuti all’insegna della passione con Elio. La Rodriguez e Lorenzoni hanno anche un interesse comune per i viaggi: prima c’è stato un weekend in montagna poi una fuga romantica alle Maldive. Dall’atollo nell’Oceano Indiano, hanno condiviso con i follower attimi di quotidianità: lì lui le ha anche regalato un anello di fidanzamento con un grande diamante centrale. Tra lo snorkeling nel mare cristallino e le cene con i piedi nella sabbia, la showgirl ha proposto ai fan anche una serie di outfit firmati e sensuali.

Gli scatti bollenti in lingerie

Tornata in Italia, Belen Rodriguez continua a condividere la sua routine sui social. Le immagini pubblicate nella sera del 13 dicembre sono infuocate. L’argentina posa nella sua casa, indossando solo l’intimo. Sono due i completi di lingerie che Belen sfoggia, entrambi firmati Intimissimi. La prima proposta prevede un due pezzi in pizzo nero, con maliziosi elastici lucidi che sottolineato il décolletè e i fianchi: il reggiseno a balconcino è abbinato a un perizoma con tre lacci ricoperti di strass.

Nel periodo delle feste, non poteva mancare il rosso. Il secondo look di Belen ruota attorno al più natalizio dei colori. Il triangolo in raso, impreziosito da una balza ricamata con motivo floreale, incornicia il lato A, mentre la brasiliana ha gli stessi ricami sull’inguine. La Rodriguez si muove sinuosa, mostrando il corpo perfetto: sarà Elio Lorenzoni l’artefice delle foto hot?

Il regalo prezioso

In queste settimane all’insegna delle feste natalizie, iniziano ad arrivare i primi regali. Belen Rodriguez ne ha già ricevuto uno specialissimo. “Quanto mi fai felice”, scrive l’argentina nelle storie di Instagram, mostrando la mano intenta a togliere il fiocco da un’iconica scatola nera di Chanel e lasciando intendere di aver ricevuto il pacchetto dal fidanzato. Belen svela gradualmente il contenuto, una delle it-bag più desiderate dell’anno. La mini borsa rosa in pelle d’agnello metallizzata è l’accessorio ideale per rendere accattivante ogni look. Abbinata a un portamonete a forma di stella, è perfetta per i party di questo periodo. La Rodriguez ha moltissime borse (tutte alquanto costose) e ora ha aggiunto un nuovo pezzo alla sua collezione di valore. Un cadeaux prezioso (5.700 euro) per lei, anche se il dono più bello che le ha fatto il 2023 sembra essere l’amore con Elio.

