Bella Hadid chiude il 2022 con un colpo di testa

Sebbene manchi ancora qualche giorno all’inizio del 2023, Bella Hadid ha già messo in pratica il detto “anno nuovo, vita nuova”, modificando il colore dei suoi capelli. La top, che proprio nelle ultime ore è stata votata “modella dell’anno” dal portale models.com si prepara per dodici nuovi mesi all’insegna del successo. Si dice però che quando una donna cambia pettinatura è pronta per un nuovo capitolo nella vita: quale sarà quello di Bella?

Addio nero

Il nero corvino di Bella Hadid, super sexy e misterioso, ha contribuito a renderla un’icona della moda. La sua chioma, lunga e liscissima, è stata trasformata negli anni in una miriade di acconciature. Raccolti in eleganti chignon, mossi per un mood wild, futuristici per un effetto wet: nel portfolio della Hadid non è mancata la varietà. La top è poliedrica e nel tempo ha anche posato sui magazine o sfilato in passerella con parrucche a caschetto o con pixie-cut sbarazzini. Qui però niente posticci, Bella si è davvero fatta bionda.

Filtro o realtà?

All’inizio i follower hanno pensato che si trattasse di un filtro social. Del resto, lo sappiamo, la realtà online stravolge completamente la realtà. Poi la verità è venuta a galla. Bella Hadid si è affidata alle sapienti mani dell’hair-stylist Jessica Gillin che, insieme a Jenna Perry, colorista esperta di colori chiari, ha creato ad hoc il nuovo beauty look di Bella. Un biondo caldo, quasi pesca, riprodotto su tutte le lunghezze, con l’attaccatura leggermente più scura: l’effetto ottenuto è morbido e addolcisce i tratti di Bella. Lei ha mostrato soddisfatta il risultato in una serie di scatti realizzati in montagna, ad Aspen, dove si trovava insieme alla sorella Gigi Hadid.

Bella torna bambina

“Abbiamo chiamato questa tonalità Baby Bella”, ha dichiarato Jessica Gillin. Da piccola infatti la modella aveva i capelli biondi. Quando ha iniziato a lavorare nel mondo del fashion, la Hadid ha sentito però la necessità di diversificarsi dalla sorella Gigi Hadid, che vanta una chioma chiarissima. E’ così che anni fa Bella aveva optato per una tonalità scurissima di nero, colore che faceva anche risaltare i suoi occhi azzurri. Ora però che la top ha superato per fama e riconoscibilità l’ingombrante Gigi, è tornato il Baby Bella. Un trend che sarà senza dubbio copiatissimo nel 2023. Sbircia nella gallery il ritorno alle origini di Bella Hadid.

