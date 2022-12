Da Anna Falchi a Emily Ratajkowski, vip sexy con il look nero trasparente

Altro che vedo non vedo: ecco i look see-through che lasciano ben poco all'immaginazione

Elegante e seducente, il look total black è l’ideale per gli eventi mondani e le serate di gala. Per rendere il tutto più piccante, basta divertirsi con il see-through e il gioco è fatto. Le vip lo sanno bene, e a volte osano senza freni lasciando scorgere un bel po’ di pelle nuda sotto la stoffa. Altro che “vedo non vedo” insomma: in molti casi l’abito nero trasparente lascia a bocca aperta. Nel 2016 fece scalpore il nude look di Belen Rodriguez, ma da lì in avanti l’asticella si è alzata…

Trasparenze da red carpet

E’ sul red carpet che le vip danno il meglio di sé con outfit da capogiro e a volte regalano siparietti decisamente sexy. Chissà se è stata una scelta ponderata o un wardrobe malfunction quello di Anna Falchi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma? L’attrice ha indossato un look Gattinoni: la seta impalpabile, colpita dai flash, si è rivelata trasparente svelando i capezzoli sotto il tessuto sottile.

Sicuramente non è stato involontario l’effetto wow di Mariacarla Boscono al Festival del Cinema di Venezia. La modella ha stupito tutti con un abito nero trasparente firmato Jean Paul Gaultier: un vestito di tulle che ha lasciato a vista il seno nudo e il lato B coperto solo da una culotte color carne.

Seno a vista

Giocando con il vedo non vedo, le vip puntano nella maggior parte dei casi sul seno (ma Laura Chiatti scopre le gambe e il lato B). Per esempio Emily Ratajkowski al party di Swarovski ha scelto un abito nero trasparente che le fascia le curve, ma che soprattutto lascia intravedere il petto nudo sotto la stoffa. Ancora più audace e provocante è Chiara Ferragni, con il top velato Schiaparelli sfoggiato alla Paris Fashion Week (lo stesso che aveva indossato l’anno prima). Non nascondeva nulla: solo i capezzoli erano coperti da bottoncini d’oro.

Attillate e trasparenti

L’abito nero trasparente non è abbastanza per essere sexy ai massimi livelli? Nessun problema: basta giocare anche con le forme. Per esempio come ha fatto Kylie Jenner, con una catsuit Mugler dai ricami intricati e dall’effetto see-trough. Lato B e décolleté sono praticamente nudi, tanto che per gli scatti social l’influencer è stata costretta a coprirsi con le mani. Anche Lourdes Leon ha osato con un completo dello stesso brand. Il tessuto era talmente sottile da lasciare a vista anche i suoi tatuaggi, compresi quelli inguinali…

Da Ginevra Lamborghini a Kendall Jenner, sono state tante le vip che hanno scelto di mostrarsi con l’abito nero trasparente, guardale in questa sexy gallery…

Related Posts