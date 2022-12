A casa delle vip è già Natale: ecco cos’hanno ricevuto

Ci siamo, al giorno più atteso dell’anno manca solo una manciata di ore. Il Natale è alle porte e tutti si preparano a cene fastose, giochi e gioia familiare. Sotto l’albero non possono mancare i regali ma c’è chi ha già iniziato a scartare: le vip. Sono tante le famose che in questo periodo si sono riversate sui social pubblicando storie di ringraziamento per i doni ricevuti.

Le creme di Belen

Attrici, modelle, showgirl, conduttrici: le star che ricevono omaggi dai vari brand svolgono professioni diverse ma tutte si sono reinventate anche come influencer. E’ così che tantissime famose condividono con i follower i cadeaux ricevuti. C’è chi posta solo foto di ringraziamento e chi si cimenta nella recensione dei prodotti. Belen Rodriguez mostra un kit antirughe di Shiseido (98 euro). Crema, detergente, siero: un toccasana per la pelle! L’argentina specifica anche che le boccette travel-size sono perfette per chi è in partenza con le feste.

Il profumo intimo per Ilary

In tema di regali beauty, Ilary Blasi si concentra sul make-up, condividendo con i follower i trucchi Diabolique, creati dalla vulcanica Wilma Facchinetti. Tra ombretti accattivanti e rossetti accesi, le proposte per brillare non mancano. Nel kit spunta però il profumo per… le parti intime. “Un olio che coccola il corpo e stuzzica la mente”, si legge sul sito del brand. Ilary lo userà con il nuovo fidanzato Bastian? Trucchi, ma più soft, anche per Melissa Satta, che mostra con gioia i prodotti Sobea, linea creata dall’amica Federica Nargi.

Ai piedi di Elisabetta

Sotto l’albero delle vip non mancano gli accessori, le scarpe in particolare. Elisabetta Gregoraci mostra degli stivali di Palm Angels (795 euro) con il tacco a forma di palma. Scherzosi e sensuali al tempo stesso, sono perfetti per le feste. Un proposta più casual, ma non per questo meno accattivante, arriva da Francesca Sofia Novello. La fidanzata di Valentino Rossi condivide con i fan un paio di boots militari neri con stringhe bianche a contrasto di Le DangeRouge (280 euro).

I doni esclusivi per Kim

Un paragrafo a parte va dedicato a Kim Kardashian. L’influencer più famosa del mondo riceve ogni anno una sfilza di regali, alcuni li condivide con i fan. C’è poco di più natalizio della Cleo di Prada (3.100 euro), una borsa in raso oro arricchita da una miriade di cristalli in nuance. L’amico Olivier Rousteing, designer di Balmain, ha invece fatto recapitare a casa Kardashian delle collane personalizzate per Kim e per i quattro figli. Nel settore scarpe, la star mostra con orgoglio le sneakers disegnate da Billie Eilish per Nike. Le Air Force 1 della cantante sono il sogno di moltissimi collezionisti e sono ovviamente andate subito sold-out. Mamma Kris Jenner è invece contentissima per il suo dono tutto paillettes. Sbircia nella gallery tutti i presenti di lusso fatti recapitare a casa delle famose.

