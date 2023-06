Meghan Roche, ecco chi è la presunta nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati nell’estate del 2022: da allora i meme sull’età delle fidanzate dell’attore si sprecano. Da analisi approfondite sulle sue ex storiche emergerebbe una tendenza del divo a non frequentare ragazze con più di 25 anni. Quando DiCaprio e la Morrone si sono mollati, lei aveva da poco passato il quarto di secolo. Per qualche tempo l’ironia del web non ha lasciato scampo alla star hollywoodiana, per poi placarsi con la presunta frequentazione di Gigi Hadid (i due erano insieme al Festival di Cannes?), che di anni ne ha ben 28. Adesso però pare che Leonardo si sia invaghito delle 22enne Meghan Roche.

Le ex di Leonardo

Il tempo passa anche per Leonardo DiCaprio, che a novembre spegnerà 49 candeline. I suoi gusti in fatto di donne sono però invariati da oltre un ventennio, sia come aspetto fisico che, come abbiamo visto, per età. Sono le modelle la grande passione di Leonardo. Lui sembra preferire le bionde ma non disdegna le more: tutte sono comunque statuarie e bellissime. Il premio Oscar è stato fidanzato, tra le altre, con Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn, Nina Agdal: a tutte ha detto però addio quando hanno compiuto 25 anni. Coincidenza? Di certo questo alimenta la teoria di chi ci vede un “modus operandi” reiterato nei decenni.

Chi è Meghan Roche?

Si vocifera che da qualche settimana Leonardo DiCaprio stia frequentando Meghan Roche. Ma lei chi è? Nata il 3 settembre del 2000 in Pennsylvania, Meghan è una modella americana. Capelli castano chiaro, occhi di ghiaccio, labbra carnose, 177 centimetri di altezza: la Roche è splendida. Volto di punta nelle campagne pubblicitarie di Versace, Ralph Lauren e Tommy Hilfigher, ha sfilato, tra gli altri, per Givenchy, Miu Miu, Chanel, Saint Laurent e Dolce&Gabbana. A 22anni la top è già molto affermata nel mondo della moda e ha conoscenze decisamente illustri. Molto attiva su Instagram, ha di recente pubblicato tante foto dal matrimonio in Sardegna della collega Madison Headrick. A fare festa con lei (che ha sfoggiato due splendidi abiti di Etro e Oscar de la Renta) c’erano anche Bianca Balti e Vittoria Ceretti: le tre non hanno perso occasione per postare foto insieme e lodarsi a mezzo social.

In barca a Ibiza

Già in Europa per le nozze dell’amica, sembra che Meghan Roche ne abba approfittato per trascorrere qualche giorno in barca con Leonardo DiCaprio. I due sono stati paparazzati a bordo di uno yacht al largo di Ibiza. Lei, con un completo di lino blu notte abbinato al costume intero che spuntava maliziosamente dai pantaloni svelando parte delle natiche, si faceva scattare delle foto sul ponte dell’imbarcazione. Lui chiacchierava con gli altri ospiti a bordo. Non è stata di certo una vacanza di coppia, Leonardo e Meghan non sono nemmeno mai stati fotografati in atteggiamenti intimi ma il fatto che fossero insieme è bastato ad alimentare il gossip. La modella poi ha solo 22 anni, c’è un po’ di margine per una love story duratura: sbircia la Roche nella gallery.

Related Posts