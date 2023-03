Bianca Balti nuda… ma con la borsa

Bianca Balti non ha problemi a mettersi a nudo, né metaforicamente né letteralmente. Lo ha fatto a parole durante interviste sui magazine e in tv, raccontando senza filtri anche le sue esperienze più dolorose. E lo fa anche nelle foto scattate per Etro. Il brand italiano l’ha voluta come testimonial per presentare le nuove Vela bag e la modella posa senza nulla addosso… ma con la borsa.

Bianca Balti senza veli… per la Vela

Testimonial delle nuove Vela Bag di Etro, Bianca Balti è un’esplosione di sensualità. Negli scatti posa su uno sfondo neutro languida e disinibita con lo sguardo fisso all’obiettivo, mentre stringe al petto il suo accessorio di lusso. Quelle che sfoggia sono le prime borse realizzate da Marco De Vincenzo per il brand, in pelle di vitello e caratterizzate da chiusura a V con una speciale cerniera snodata, rifinita con una medaglia col doppio logo Etro/Pegaso.

A nudo in tv

Così come ha posato nuda davanti all’obiettivo, anche davanti alla telecamera Bianca Balti si è mostrata senza filtri, protagonista di un’intervista a “Belve”. A Francesca Fagnani ha raccontato degli abusi sessuali subiti quando era poco più di una ragazzina: aveva 18 anni e durante un rave party un ragazzo ha approfittato di lei. “Non ero lucida” ha confessato la modella, che ha parlato anche del suo rapporto con le droghe. “Nessuno sapeva che usassi sostanze, funzionavo benissimo, andavo al lavoro, facevo la mia vita”, ha detto spiegando di essere stata a lungo dipendente ma di esserne uscita ormai da tempo.

Il bicchiere mezzo pieno, a 39 anni

Dopo il passato turbolento, il presente di Bianca Balti è sereno. E’ innamorata e, anche se non ricambiata, si sente felice della sua vita. Il 19 marzo ha compiuto 39 anni e ha festeggiato in allegria con gli amici più cari. Sui social invece si è dedicata una riflessione: “La vita è davvero dura a volte, eppure le gioie sono così grandi da rendere le difficoltà degne di essere combattute. Un augurio per questo prossimo anno di non caricarmi volontariamente di complicazioni evitabili e di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno”.

L’annuncio della collaborazione con Etro è arrivato proprio nel giorno del suo compleanno: un’ottima ripartenza! Guarda le foto nella gallery…

