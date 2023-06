Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, luna di miele a Miami: che lusso!

Freschissimi di matrimonio, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono partiti per la loro luna di miele. Dopo qualche ora di volo (ovviamente in business class), i due hanno fatto sapere ai follower di essere arrivati a Miami. La loro è una vacanza di coppia all’insegna dell’amore e… del lusso. Dall’abbigliamento firmato ai ristoranti stellati, nulla è lasciato al caso.

Il sì da favola

Il 20 giugno Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, per poi festeggiare fino a notte fonda a Villa Miani. Da tempo non si vedevano nozze così spettacolari. L’influencer e il calciatore hanno fatto le cose in grande: un tripudio di fiori, addobbi eleganti, proposte culinarie ricercate. E poi c’è ovviamente il look della sposa, anzi, i look. Tre cambi d’abito per la Nasti: tra pizzi e trasparenze i vestiti sono uno più sensuale dell’altro.

Gli impegni dopo le nozze

Dopo il sì, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono concessi qualche giorno di riposo. Hanno pubblicato l’album social del loro matrimonio, si sono divertiti insieme al figlio Thiago e il calciatore ha cambiato acconciatura. Zaccagni ha infatti optato per un nuovo hair style perfetto per l’estate. I suoi capelli scuri sono stati tinti color platino. Così lo sportivo si è presentato alle nozze di un amico ma lì a spiccare è stata Chiara. La modella era splendida con un abito rainbow di Matilde Couture (232 euro) che sottolineava il décolleté.

I look di lusso a Miami

Finiti gli impegni in città, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono finalmente partiti alla volta di Miami. I due tengono aggiornati i fan sulle loro giornate. Qualche ora sul lettino, una passeggiata sul bagnasciuga, un tuffo in piscina: le attività da fare sono tante. Non mancano le foto nella notte della Florida, tra musica e locali esclusivi. La valigia della Nasti per il viaggio di nozze ha look per ogni occasione. Provocante e bellissima, Chiara adora giocare con il suo corpo. I bikini che sfoggia in America, striminziti e maliziosi, sono quelli della sua linea, Plume Ethérée. I minidress con dettagli cut-out sono alternati a completini all’uncinetto, come quello beige di Shein. Proposta elegante per la sera, con un top bianco e nero della collezione di Kim Kardashian per Dolce&Gabbana (1.650 euro).

Una borsa (o più) al giorno

Chiara Nasti non ha mai fatto mistero della sua passione per le borse firmate. Sembra che l’influencer abbia preparato un bagaglio solo per questi accessori. La Nasti è in Florida da pochissimi giorni ma ha già sfoggiato diverse it-bag, una più costosa dell’altra. Per il viaggio Roma-Miami Chiara ha optato per una classicissima Birkin di Hermès in pelle nera. Stesso modello ma in versione fucsia per un pomeriggio a spasso per la città. Il costo? 10mila euro l’una nei negozi della maison, che diventano anche 30mila euro dai rivenditori. E’ però per la sera che la modella ha tenuto la proposta più costosa: la Kelly in struzzo, sempre del brand francese, costa circa 40mila euro. E per la spiaggia? Lì usa una Book Tote bianca di Dior (2.800 euro) con applicazioni in pizzo. Guarda nella gallery tutti gli outfit di Chiara Nasti in luna di miele.

Related Posts