Da Bianca Balti a Irina Shayk, le star testimonial delle ultime borse

Per rilanciare le it-bag o per presentare i nuovi modelli, i brand puntano sui grandi nomi del fashion system

Le borse sono l’accessorio più ambito, spesso un vero e proprio status symbol. Oggetti del desiderio che fanno girare la testa… proprio come le star che le sfoggiano nelle campagne pubblicitarie. I brand più popolari hanno puntato sui grandi nomi del fashion system per rilanciare le it-bag o per presentare le novità, affidando alle bellissime il compito di mettere in risalto con il proprio fascino le caratteristiche della borsa.

Le icone si rinnovano

Ci sono borse che sono vere e proprie icone: passano gli anni ma loro occupano sempre un posto in primo piano nella lista dei desideri della fashioniste. E’ il caso della Jackie 1961, rilanciata di recente da Gucci con una campagna che ha per protagonista Dakota Jhonson. Dior ha dato una nuova veste a una delle sue it-bag più celebri presentando la Lady 95.22. Come testimonial sono state scelte modelle e attrici dalla bellezza e dall’eleganza iconiche, tra cui Beatrice Borromeo.

Questioni di famiglia

Gigi Hadid è stata scelta da Givenchy come testimonial delle Voyou ed è protagonista di scatti di chiara ispirazione Y2K. Sua sorella Bella Hadid non è certo rimasta a guardare: riconfermata tra le protagoniste della campagna di Michael Kors posa per foto che sottolineano l’essenza chic e glamour delle borse. Lo stesso brand ha voluto anche Leni Klum per il lancio delle nuove Astor. Il ruolo era stato ricoperto da sua madre Heidi Klum più o meno… vent’anni fa.

Nude per mostrare le borse

Non mancano le star che posano nude per mettere in mostra le borse. E’ il caso di Bianca Balti, protagonista della campagna per la Vela Bag di Etro che si fa fotografare senza nulla addosso se non il lussuoso accessorio. Ma anche Irina Shayk è stata immortalata come mamma l’ha fatta per Marc Jacobs: la posa e la clutch nascondono le parti intime, le scarpe con zeppa vertiginosa aggiungono un tocco ancora più sexy.

Emily Ratajkowski e Vittoria Ceretti sono state scelte dallo stesso brand come testimonial della nuova collezione di borse. Quale? Scoprilo guardando la gallery…

