I vip allo show Jacquemus: la Bellucci in barca singola, i Beckham avvinghiati e Tina Kunakey…

Proprio mentre stava calando il sipario sulle fashion week maschili, tradizionale appuntamento di giugno, ci ha pensato Jacquemus a ravvivare l’attenzione… in pompa magna. Come ormai succede da tempo, lo stilista ha sfilato fuori calendario, presentando la sua collezione femminile per il prossimo autunno-inverno. La location è da favola, tra lo stupore degli ospiti vip.

Le top alla corte di Jacquemus

Abbiamo visto sfilare le oniriche collezioni di Jacquemus tra la lavanda della Provenza, nelle miniere di sale della Camargue, tra la paglia: il nuovo prodigio della moda francese sa come si costruisce uno show indimenticabile. Questa volta ha raggiunto un livello di maestosità senza precedenti, organizzando un défilé alla Reggia di Versailles. La collezione è un mix tra la freschezza dello stile di campagna e il barocco di Luigi XIV: tutto molto francese, tutto perfettamente riuscito. Kendall Jenner con le culotte e il maxi top che ricorda una nuvola, Gigi Hadid con il babydoll di pizzo, le trasparenze di Vittoria Ceretti: le modelle seducono e incantano.

Monica Bellucci tifa per Deva

Il particolare che cattura di più l’attenzione alla sfilata Jacquemus è rappresentato dall’incredibile punto di vista da cui gli ospiti hanno guardato le modelle sfilare. Gli invitati illustri sono infatti arrivati a bordo di barchette beige e, da queste, ormeggiate alla riva, hanno osservato lo show, riparandosi dal caldo con grossi ombrelli bianchi. Tra i tanti vip, spicca Monica Bellucci. L’attrice è stupenda in un tailleur-pontaloni marrone scuro, che si abbina perfettamente al suo nuovo colore di capelli, un sensuale ramato. La diva è sì amica dello stilista ma, con tutta probabilità, ha presenziato al défilé per poter osservare la figlia, Deva Cassel, splendida protagonista in passerella. Seduta sola sull’imbarcazione, guarda la sua “bimba” con orgoglio.

I Beckham in love

Benché siano due dei personaggi più mediatici del mondo, è raro vedere David e Victoria Beckham insieme a qualche evento. I due a Versailles per Jacquemus non si sono risparmiati in quanto a smancerie. Mani intrecciate, sguardi complici, selfie di coppia: la loro è senza dubbio la barca più romantica, a riprova che nonostante i tanti anni di matrimonio (si sono sposati del 1999) l’amore va ancora a gonfie vele. I loro look sono impeccabili. Abito lungo color cipria con maxi fiore e cuissard per Victoria, completo in lino chiaro e ciabatte in pelle per David. Entrambi celano lo sguardo con grandi occhiali da sole: très chic!

Tina senza Vincent e la Ratajkowski…

Allo show-evento hanno presenziato tanti altri vip. Non passa inosservata la presenza di Tina Kunakey. Le voci di un addio tra la modella e Vincent Cassel si rincorrono da un po’: i due, che un tempo alle sfilate del brand francese andavano insieme, hanno tolto la fede e cancellato le immagini di coppia dai rispettivi social. Al défilé lei si è presentata con Adele Exarchopoulos: tra toccatine e baci, le amiche sono le star più chiacchierate. C’è poi Emily Ratajkowski, ballerina super sexy col tutù. Seduta vicino all’attore e cantante Aron Piper ha accesso il gossip su un nuovo possibile flirt. Night look per Laetitia Casta mentre Valentina Ferragni è infuocata: sbircia nella gallery tutte le star alla corte di Jacquemus.

