Bianco, blazer e velo corto: il vestito da sposa di Laura Pausini

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati il 22 marzo 2023. Lo ha annunciato proprio la cantante, con una foto che non lasciava dubbi: lei e Paolo in abiti nuziali, mano nella mano e raggianti. La caption “Abbiamo detto Sì“, accompagnata da un cuore e in cinque lingue. Un matrimonio rimandato per la pandemia, di cui si vociferava dopo le pubblicazioni esposte al comune di Roma, che finalmente è stato celebrato a Solarolo, nella casa dei genitori di Laura, con rito civile e in totale privacy. Pochissimi i dettagli svelati finora, ancora top secret il nome dello stilista che ha creato il wedding dress, possiamo però dirvi qualcosa in più sul vestito da sposa e sulla location delle nozze.

Il look degli sposi

Ha puntato tutto sugli accessori Laura Pausini. Un vestito da sposa liscio, color panna, personalizzato con giacca in nuance, guanti lunghi ricamati da micropois e collana di perle.

Tra le mani un candido bouquet e velo corto, appuntato su un raccolto con riga laterale: Laura è una sposa classica che ci tiene ai dettagli. L’insolita scelta del blazer per un look nuziale è un particolare che non stupisce i fan dell’artista: un comfort dress che ricorda prepotentemente il suo esordio. Un capo che la Pausini ha eletto anche recentemente a simbolo della propria carriera.

Elegantissimo anche lo sposo Paolo Carta, in nero, con un tuxedo dai revers in seta, decorati da un fiore.

Paola, la damigella

Alla figlia Paola Carta, nata nel 2013, è stato ovviamente assegnato il ruolo della damigella. La bambina (il cui nome è l’unione dell’inizio dei nomi dei genitori PAO-LA), ha indossato un abito bianco lungo e vaporoso, con scollo a barca e dettagli floreali sulla gonna e sulle maniche trasparenti. Piccolo blanc bouquet anche per lei, coordinato a quello di mamma Laura Pausini. Capelli sciolti con la riga centrale e uno splendido sorriso, a testimoniare la felicità del momento.

L’allestimento e la canzone

Sono nozze civili quelle di Laura Pausini e Paolo Carta, l’officiante dotato di fascia tricolore non lascia dubbi. La sala in cui si è svolto il rito era decorata con mobili sobri e moderni e una miriade di lumini. Nelle foto che sono circolate, gli sposi sono circondati anche da grossi papaveri blu. Accanto allo sposo, nella foto ufficiale diffusa sui social, non poteva mancare una chitarra. Laura e Paolo hanno regalato ai presenti una canzone, Davanti a Noi, ispirata al rito delle nozze, una sorta di promessa reciproca cantata, perfetta per un amore nato grazie alla musica.

Le fedi

Non ha lasciato indifferenti la foto delle due mani sinistre degli sposi, con due sottili fedi scure. Si tratta di anelli in titanio, che denotano un legame forte ma fuori dagli schemi.

Laura Pausini ha scelto di abbinare al vestito da sposa e all’anello nuziale una manicure dalle unghie corte: guardala nella gallery.

Related Posts