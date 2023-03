Laura Pausini si rimette la giacca di Sanremo: il look dopo 30 anni

E’ stato un successo LAURA30, la maratona live che Laura Pausini ha voluto regalare ai fan di tutto il mondo e che celebra i 30 anni dalla sua vittoria a Sanremo. L’artista e la band hanno letteralmente girato il mondo in 24 ore, per tre concerti esclusivi tenutisi a New York, Madrid e Milano. A valorizzare la sua voce, un look che è volutamente un déjà vu, con la giacca rivisitata da un maestro della moda: Giorgio Armani.

La giacca di Sanremo 1993

Timida, ma con una voce indimenticabile. Laura Pausini vince Sanremo nel 1993 con “La Solitudine”, brano che parla dei suoi amori adolescenziali e che le apre le porte di una carriera strepitosa. Sul palco dell’Ariston sfoggia un look sobrio, un completo scuro con la giacca in stile navy, spalline importanti, revers con i bordi a contrasto e i bottoni dorati: un blazer Byblos.

La stessa giacca a Sanremo 2016

Dopo 23 anni Laura Pausini torna a Sanremo come ospite e la famosa giacca ricompare: in una gag con Carlo Conti l’artista la ripropone sul vestito di quella sera, per ricordare l’esibizione che segnò l’inizio della sua carriera. Sono passati più di 20 anni e Laura sa che deve molto sia a quel palco, che alla giacca blu.

La giacca di LAURA30

E veniamo alla maratona: per i tre concerti celebrativi dei 30 anni di carriera la giacca blu ha fatto da apripista. Postata sui social, inquadrata sul palco vuoto, appesa al microfono. Simbolo di inizio, da trattare con rispetto. Di fianco, ne compare una simile. E’ firmata Emporio Armani la nuova giacca blu: restano i bordi a contrasto, i bottoni dorati si riducono a quattro e sul petto compare il logo dell’evento, una Laura che corre la maratona.

Anche la band ha indossato look creati dal brand, declinazione dello stesso abito con dettagli diversi e gli immancabili bordini d’oro.

Un buon inizio

E’ inarrestabile Laura Pausini! A poche ore dalla fine dei concerti ecco l’annuncio di un nuovo singolo, in uscita il 10 marzo. La canzone si chiama “Un buon inizio“: Laura non ha resistito e ha voluto spoilerare la canzone alla fine di ogni show… fortunato chi c’era.

