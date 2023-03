Il velo, il pizzo, la tiara: i dettagli di look alle nozze della principessa Iman di Giordania

Lei è la secondogenita del re Abdullah di Giordania, lui è un finanziare di New York di origini greche ma alla fine, quando c’è da sposarsi, è solo l’amore che conta. E il sentimento a questo royal wedding non è mancato. Domenica 12 marzo la principessa Iman ha detto sì a Jameel Alexander Thermiotis, al Beit Al Urdun Palace di Amman. Centocinquanta invitati tra nobili, amici e parenti, per una cerimonia iper romantica al tramonto. Anche in fatto di look l’emozione non è mancata.

L’abito da sposa

Felice ed emozionata, la 26enne Iman ha percorso i giardini reali al braccio del fratello Hussein, per poi raggiungere il padre, re Abdullah, che l’ha salutata con un bacio ma, soprattutto, il suo Jameel Alexander Thermiotis, pronto a prenderla in moglie. Per il suo wedding look Iman di Giordania si è affidata alle sapienti mani di Maria Grazia Chiuri, la designer che ha creato l’abito da sposa di Chiara Ferragni. Del resto lei è la figlia di una delle donne più eleganti del mondo: la regina Rania. Il suo abito Dior, in candida seta bianca, è delicatissimo e stupendo nella sua semplicità. Scivolato sul corpo esile e leggermente stretto in vita, ha le maniche lunghe, in segno di rispetto per la tradizione. Lo scollo quadrato e i polsi sono ricoperti da un intricato pizzo, lavorato con sapienza, mentre il lungo velo, con una miriade di fiori ricamati, ha reso regale il suo outfit.

La tiara della nonna?

C’era grande attesa per la tiara della principessa Iman nel giorno delle sue nozze. La settimana prima del sì Rania di Giordania aveva pubblicato un’immagine della figlia con in testa una vistosa corona, da lei stessa indossata in tre occasioni nel 2001 e, da allora, chiusa in cassaforte. Era un indizio sulla scelta della sposa? Alla fine Iman ha optato per un gioiello di gran lunga più discreto, la cui provenienza è però dubbia. Molti sostengono sia la stessa sfoggiata cinquant’anni prima dalla nonna, la principessa Muna Al-Hussein, mamma dell’attuale Re e anch’essa presente alla cerimonia nuziale. Tuttavia le foto dell’epoca sono troppo sfocate per affermarlo con certezza. Così fosse, questa scelta rappresenterebbe una forte presa di posizione a favore dell’indipendenza femminile.

Muna, nata Antoinette Avril Gardiner in Inghilterra, è stata la prima occidentale alla corte giordana, e ha creato parecchio scompiglio al tempo, soprattutto per la sua decisione di non convertirsi all’Islam, vedendosi di conseguenza negato il titolo di regina. Altre persone si dicono convinte che il prezioso indossato dalla principessa Iman per le sue nozze sia invece stato fatto realizzare su misura per l’occasione. Da Palazzo nessuno ha commentato.

L’omaggio di Rania per la figlia

Già all’Henna Party, il tradizionale addio al nubilato giordano, era emerso il fortissimo legame tra Rania di Giordania e la principessa Iman. Alla festa la sposa aveva indossato la stessa cintura che la famosa mamma portava in vita nel giorno del suo sì ad Abdullah, nel 1993. Un dolce omaggio che non era passato inosservato. Al matrimonio è stata Rania a inserire nel suo look un sentito messaggio per la principessa. La Regina era splendida con un abito grigio plissettato della collezione haute couture di Dior. La tenerezza però è tutta nella clutch azzurra in raso di Jennifer Chamandi, sui cui è stata cucita una targhetta in argento con scritte le parole “La mia Iman” in arabo. Il nome della principessa significa “fede” e vuole indicare la devozione di una madre per la figlia.

Lo sposo, la sorella e la cognata

Come non citare l’abbigliamento dello sposo? Jameel Alexander Thermiotis era elegantissimo in Dior, con una completo a tre pezzi, composto da giacca e pantaloni neri, con panciotto grigio perla. Salma di Giordania, sorella minore della principessa Iman, ha portato una nota di colore con un abito fucsia di Andrew GN, stretto in vita da una cintura gioiello.

Si fa notare anche la mise di Rajwa Al-Saif, composta da un cape dress giallo canarino di Roksanda (2.150 euro), abbinato a un paio di mule bordeaux. Soprannominata la Kate Middleton del Medio Oriente, il 1 giugno Rajwa sposerà l’erede al trono Hussein, fratello di Iman. E c’è già chi non sta nella pelle per il suo bridal look. Che anno di festa (e di outfit da favola) per la corte giordana!

Related Posts