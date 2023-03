Da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez: le star sono pazze per i plateau

Casadei per Arisa, GCDS per Emma Marrone, Versace per Anne Hathaway... ma Jenna Ortega batte tutte

Tutto ha avuto inizio nel 1993, durante la sfilata autunno-inverno di Vivienne Westwood. Su quella passerella Naomi Campbell, con ai piedi un paio di vertiginose platform viola stringate, era caduta rovinosamente (guardala nella gallery), tra la preoccupazione degli ospiti e le risate dell’interessata. Un momento che farà per sempre parte della storia moda. Un paio di decenni dopo ci ha pensato Lady Gaga a riportare in auge le scarpe dalla zeppa esagerata. Negli ultimi mesi il trend è tornato di nuovo protagonista.

Le italiane

Sono tantissime le star del nostro Paese che hanno sposato la tendenza del maxi plateau. La più teatrale è, ça va sans dire, Chiara Ferragni. Per stuzzicare i follower in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’imprenditrice aveva postato uno scatto dove indossava un sensuale body di pizzo abbinato alle zeppe con le dita di Schiaparelli, brand che poi ha vestito anche all’Ariston. Arisa è stata paparazzata durante una seduta di shopping nella boutique romana di Casadei. Lì la cantante ha provato due modelli di calzature della collezione Rock. Il comune denominatore? La super altezza. Durante la Milano Fashion Week Emma Marrone (grande appassionata di zeppe) ha sedotto con un outfit nero tutto trasparente di GCDS, accessoriato con le altissime Divine Heels.

A Hollywood

Le star americane, si sa, lanciano le mode e così è stato anche per questo trend. Jennifer Lopez in total white è angelica e cool: con 16,5 centimetri di tacco le Mary-Jane Double Jeu di Andrea Wazen la fanno svettare. A Parigi per assistere alla sfilata della suocera-designer Victoria Beckham, una sorridente Nicola Peltz ha optato per le Discobox in vernice nera di Valentino (950 euro). Con questo trucchetto raggiunge per altezza il marito Brooklyn Beckham. Le Aevitas di Versace sono ormai iconiche: Anne Hathaway sceglie la versione stivale e sul red carpet stupisce tutti (1.990 euro).

Jenna Ortega batte tutte

Tra tante star appassionate di plateau, nessuna è seconda a Jenna Ortega. La giovane attrice, alta un metro e cinquantacinque centimetri, può giocare con le scarpe. Sotto ai vestiti da favola indossati sul red carpet non mancano mai le calzature effetto grattacielo. Jenna ha una predilezione per le Max di Jimmy Choo, sfoggiate di recente sia in nero che in argento. A Parigi per la fashion week, la Ortega ha indossato un abito con cappuccio nero dal mood super dark, abbinato ai sandali Jodie di Saint Laurent (875 euro). Cambiano gli eventi ma le star non rinunciano alle zeppe: nella gallery c’è anche… Mahmood.

