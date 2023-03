Blac Chyna rimuove protesi e filler: la nuova vita dell’ex spogliarellista

“Voglio che siate tutti parte di questo viaggio che cambierà la mia vita”: scrive così Blac Chyna su Instagram, per informare i quasi 18 milioni di follower sul suo percorso di cambiamento estetico. Al contrario. Sì, perché l’imprenditrice non ha intenzione di aggiungere al suo corpo nuove protesi o filler, bensì di rimuovere tutto. E non manca di condividere video dettagliati.

Chi è

Nata nel 1988 a Washington, Blac Chyna ha iniziato la sua carriera come spogliarellista negli strip club di Miami. Da lì è stato un crescendo di popolarità, che l’ha portata a costruire un vero e proprio impero. Non solo influencer e modella: Chyna ha lanciato negli anni un brand di vestiti, Blac Chyna Closet, un salone di bellezza e un marchio di creme per il corpo. Chi non ricorda il “Pussy Power”, un preparato che aiuta ad entrare in contatto con la parte più divina della femminilità? Insomma, l’americana sa come vendere i suoi prodotti. Nel 2016 ha avuto una figlia con Rob Kardashian, fratello di Kim, e questo ha contribuito ad accrescere la sua fama. Il business multimilionario e la figlia Dream l’hanno portata a rivedere le sue scelte del passato e ad allontanarsi dalla sua vita precedente.

Il cambiamento

Le forme di Blac Chyna sono note al grande pubblico. Seno prosperoso, fianchi e lato B esagerati, una miriade di tatuaggi, i piercing sul volto, i denti bianchissimi, le labbra maxi, le unghie come artigli. “Il troppo stroppia” dice il detto e Chyna concorda. Il suo viaggio per la rimozione delle protesi al seno, del silicone sui glutei e dei filler in faccia è appena iniziato ma lei non si nasconde e condivide tutti gli step con i suoi follower. “Cosa ti ha ispirata?”, le chiede la dottoressa che con le siringhe estrae il materiale che la star si è fatta iniettare anni fa sul volto. “Non mi piace più questo look, mi ha cambiata completamente, ora non sono più Blac Chyna”, dichiara lei con tenerezza, ammettendo di sentirsi ormai una caricatura di sé stessa.

Le foto su Instagram di Blac Chyna, spesso ritoccate, ruotavano intorno al suo corpo bombastico. Lei ha sempre amato esibire il seno e il posteriore, con scatti sexy e costruiti. Ora è tempo di cambiare ma la strada è tutta in salita. La rimozione del materiale sottopelle ha infatti richiesto più tempo del previsto. E’ la stessa Chyna a svelarlo su Instagram: “Per togliere le protesi al seno e il silicone sui glutei ci vogliono circa quattro ore, a me ne sono servite 8 e mezzo, continuavano a intasarsi i macchinari, tanti erano i filler iniettati”.

Il tattoo satanico

L’ultima (per ora) seduta di ritorno alle origini prevede la rimozione di un tattoo a tema satanico, che Blac Chyna si era fatta incidere tempo fa su un gluteo. “Grazie Dio per avermi salvato. Cancello il tatuaggio del diavolo. Rimando tutta questa energia al proprietario”, fa sapere sui social. Un processo lungo e doloroso, sia fisicamente che emotivamente, ma lei non vuole più tornare indietro. “Avete tutti il potere di guarire le vostre vite, dovete saperlo”, scrive in un post motivazionale. E si firma solo “Angela”, il suo nome di battesimo. E’ così che vuole essere chiamata adesso. Sincera e (quasi) al naturale: guarda la sua trasformazione nella gallery.

