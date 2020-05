Khloe Kardashian irriconoscibile: fotoritocco o chirurgia?

MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Per tutte le tasche Come lo indossa Pericolosamente sexy 5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Chirurgia plastica” e “Kardashian” sono due parole che vengono usate spesso nella stessa frase. La potente e ricchissima famiglia americana ci ha abituati a delle trasformazioni incredibili. Basta scorrere le loro foto di anno in anno per accorgersi di differenze abissali. L’unica che, per ora, sembra immune al fascino del ritocchino estetico è la super top Kendall Jenner. Kim, Kourtney, Khloe, Kylie e mamma Kris invece si sottopongono a tagliandi periodici.

Certo, una buona fetta della loro apparenza perfetta è da attribuire alle lunghe e precise sedute di trucco, a cui ricorrono ogni volta che devono mostrarsi in pubblico, che sia nel loro programma televisivo, Keeping up with the Kardashians, o a un evento. Va anche detto che gli scatti patinati che le sorelle Kardashian pubblicano sui loro social sono spesso molto diversi rispetto alle fotografie realizzate dai paparazzi. Insomma, la chirurgia può fino a un certo punto, per il resto però c’è il fotoritocco.

In passato le signore del clan Kardashian sono scivolate più volte sull’alterazione eccessiva delle loro immagini su Instagram. Le modifiche non sono passate inosservate e i follower, sempre attentissimi, hanno stanato gli errori dei grafici. In questi giorni stanno facendo molto discutere delle foto pubblicate da una Khloe Kardashian irriconoscibile.

Viso affilato, occhi da gatta, naso affusolato e una pelle di cera. Cos’è successo alla star, famosa per i suoi tratti molto marcati? Con molta probabilità l’effetto irreale è dovuto a un mix di chirurgia e Photoshop. Gli utenti si sono anche accorti del fatto che al pendente a forma di farfalla di Nicole Rose che Khloe Kardashian porta al collo manca una parte di catena. Chi ha modificato le foto si deve essere dimenticato di riattaccare un pezzo della collana. “Sotto la pelle della pu***na”, scrive la Kardashian a corredo dello scatto. “Sotto la tua pelle c’è solo il chirurgo”, risponde qualcuno. Come dargli torto?

