Blanco e Dolce&Gabbana lanciano una collezione con gli angeli

Quando moda e musica si incontrano, il risultato non può che essere incredibile. Stavolta a compiere la magia sono stati Blanco e Dolce&Gabbana che, unendo le forze, hanno dato vita alla Special Collection del brand. Una capsule dal carattere forte e deciso, presentata con una performance del cantante durante la sfilata all’Ex Macello di Milano in occasione della Milano Fashion Week. Una sorpresa per il mondo della moda.

La Blanco Dolce&Gabbana Special Collection

Una rielaborazione dei codici del brand vista da una prospettiva inedita grazie alla collaborazione con il cantante italiano: così è nata la Blanco Dolce&Gabbana Special Collection. Felpe, t-shirt over, shorts, camicie e accessori che si distinguono dal carattere forte e riconoscibile. Protagonista è il bianco puro, segno distintivo dell’artista, che si unisce al nero Sicilia, al grigio e alle sue sfumature, che si materializzano in stampe dal soggetto angelico ispirato a uno dei tatuaggi di Blanco.

Blanco col passamontagna

L’atmosfera durante il fashion show di Dolce&Gabbana all’ex Macello di Milano era onirica. Dalle luci basse e soffuse è emerso Blanco con addosso pantaloni cargo, smanicato oversize e, dettaglio inusuale ma non inedito trattandosi della nuova generazione musicale, passamontagna total white. Ha cantato alcuni dei suoi successi, tra cui Finché non mi seppelliscono. Al termine della sfilata, il cantante ha concesso il bis e, sotto una coltre di neve, ha interpretato Notti in bianco e Innamorato.

Il fuoriprogramma a Sanremo

Nessun fuori programma controverso durante lo show per Dolce&Gabbana, a differenza di quanto avvenuto al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston infatti, a seguito di problemi tecnici legati al ritorno audio, Blanco aveva dato in escandescenze prendendo a calci la scenografia di rose rosse. Un comportamento che aveva imbarazzato Amadeus e aveva scatenato le proteste del pubblico e sul quale addirittura era stata aperta un’indagine per danneggiamento dalla procura. Lui poi si era scusato, ma aveva anche aggiunto: “Non sono come volete, ma finalmente sono me stesso”.

Successi inarrestabili

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, ha solo 20 anni ma ha già incasellato un successo dietro l’altro. I dischi d’oro e di platino totalizzati ormai non si contano più, così come gli streaming delle sue canzoni sulle piattaforme. Ha vinto il Festival di Sanremo con Brividi in coppia con Mahmood, ha partecipato all’Eurovision, si è esibito in piazza San Pietro per papa Francesco, ha riempito San Siro. Ha inoltre duettato con Mina nel brano Innamorato (anche se ha ammesso: “Non l’ho mai incontrata e non le ho mai parlato”). La moda l’ha sempre interessato e, nonostante spesso si faccia vedere in mutande, i grandi brand gli hanno messo gli occhi addosso.

