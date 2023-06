Kim e Kourtney Kardashian litigano per... Dolce&Gabbana

Un impero si costruisce (anche) grazie alla coesione. E’ proprio per merito della loro rinomata unità che il clan Kardashian-Jenner è uno dei più redditizi della storia. Passo dopo passo mamma Kris Jenner è diventata una potenza nello showbiz, firmando contratti e facendo diventare le cinque figlie delle star. Ognuna con le proprie inclinazioni (e con le proprie aziende), Kourtney, Kim, Khloe, Kendall e Kylie sono famose in tutto il mondo. Il rapporto tra due delle sorelle però sembra essersi inclinato da un po’ e ora sappiamo finalmente perché.

I successi di Kim

Da diversi mesi si vocifera di una crisi profonda tra Kim e Kourtney Kardahian. Le due da un po’ non si fanno vedere insieme, né sui social né agli eventi. Nate dal matrimonio di Kris Jenner con Robert Kardashian, le sorelle, 42 e 44 anni, sono sempre andate d’accordo, anche se sono entrambe molto competitive. Tra vita privata e imprese, la più famosa è ovviamente Kim. Dal sex tape del 2003, non si è più fermata. Tre matrimoni (tra cui quello chiacchierassimo con Kanye West, da cui sono nati quattro figli), diverse aziende (come quella di shapewear Skims e la linea beauty SKKN), molte scelte che fanno discutere (come l’uso smisurato del fotoritocco): di Kim Kardashian non si smette mai di parlare.

Kourtney si prende la scena

Se Kim è sempre alla ribalta, anche Kourtney Kardashian ha saputo ritagliarsi il suo spazio negli ultimi anni. Sul lato imprenditoriale la star è famosa per Poosh, un magazine online (con annesso merchandising, ovviamente) dove si dispensano i consigli più svariati, che molto spesso ruotano attorno al piacere sessuale e all’arte della seduzione. Dopo la lunga relazione con Scott Disick, da cui sono nati i tre figli, Kourtney sembra aver trovato l’amore eterno al fianco di Travis Barker. L’influencer e il musicista sbandierano la loro passione a mezzo social senza vergogna. Dopo la proposta di matrimonio (con un anello costosissimo) sono arrivate le nozze. Tre cerimonie, una a Las Vegas, una in California e, l’ultima, a Portofino. E’ proprio a causa di questo evento che sono nati i problemi con la sorella Kim.

Tra Kim e Kourtney non mettere… Dolce&Gabbana

Le nozze da sogno di Kourtney Kardashian e Travis Barker in Liguria sono rimbalzate per settimane su tutti i canali mediatici. Il merito va anche a Dolce&Gabbana. Gli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce infatti non solo hanno creato gli abiti per sposi e ospiti ma hanno anche messo a disposizione le loro proprietà di Portofino per l’evento. Quattro mesi dopo, in occasione della Milano Fashion Week di settembre, è stata presentata la collezione ideata da Kim Kardashian per il brand italiano. Una mossa che è andata di traverso a Kourtney. E’ lei stessa a parlarne, accusando la sorella, nella nuova puntata del famoso reality show di famiglia, andato in onda in 15 giugno.

I malumori

“Ci sono così tante possibilità che non includono ferire tua sorella. Ha letteralmente copiato il mio matrimonio. Con Dolce&Gabbana ho preso ispirazione dai loro archivi degli anni Novanta” lamenta Kourtney Kardashian a Kendall Jenner, in riferimento alla sfilata ideata da Kim per la maison. “Anche il titolo della sua collezione, La Dolce Vita, incarna le mie estati da cinque anni a questa parte. Per lei niente è abbastanza, non rifiuta mai un lavoro, è solo business, a discapito della famiglia. Ma questo per me non era business, erano le mie nozze. Se l’avessi fatto io a lei, sarebbe impazzita ”, continua Kourtney nel corso dello show. Kendall ascolta e cerca di calmare gli animi, sostenendo come entrambe le sorelle abbiano ragione e quanto i loro lavori impattino anche sul privato. “E’ la prima volta che sento parlare di questa cosa”, sostiene Kim Kardashian. “Quando le mie figlie litigano cerco di restare neutrale”, ammette invece mamma Kris Jenner. Chi ha ragione? Intanto riguarda le foto delle nozze e della collezione nella gallery.

